Solárne stanice pre zdieľanú dopravu majú pomôcť poriadku aj ekológii

Košice 20. mája (TASR) – Pomôcť eliminovať množstvo pohodených a nesprávne zaparkovaných prostriedkov zdieľanej dopravy v uliciach či prispieť k šetreniu životného prostredia majú solárne nabíjacie stanice. Takéto riešenie súvisiace s elektromobilitou vo štvrtok predstavila košická firma Antik Telecom spolu s vedením mesta.







Uvedená spoločnosť vyvinula systém nabíjacích staníc na báze slnečnej energie, ktorý umožňuje naraz nabíjať tri elektrické motorky, elektrické kolobežky či e-bicykle. Stanice čerpajú energiu z batérie napojenej na solárny panel, ktorý tvorí strechu. Vybavené sú aj zeleňou. Nabíjanie sa aktivuje automaticky, pričom nabíjačka rozpozná pripojené vozidlo. „Máme tu veľmi silný vývojársky tím, ktorý pripravil celé toto riešenie. Myslíme si, že to bude dostatočne pomáhať ľuďom a bude to riešiť aj problém mesta, aby poriadok na uliciach aj službu zelenej dopravy dokázalo dobre zvládnuť,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Igor Kolla. Nesprávne zaparkované alebo vybité elektrické kolobežky neraz blokujú dopravu či zavadzajú chodcom. Používateľov elektrických zdieľaných dopravných prostriedkov chcú na využívanie týchto staníc motivovať napríklad bezplatnými minútami na ďalšiu jazdu. Podľa neho by takéto nabíjacie stanice mali slúžiť verejnému záujmu, teda aj pre prostriedky iných operátorov zdieľaných služieb.



Doposiaľ postavili 150 nabíjacích staníc, v tomto roku ich má pribudnúť ďalších vyše 200, a to najprv v Košiciach a neskôr i v Poprade či Snine. Umiestnené by mali byť najmä pri zastávkach mestskej hromadnej dopravy. „Sme pripravení nájsť prijateľné priestory na ich uloženie v katastri mesta. Sú to autonómne zariadenia, ktoré si nevyžadujú rozkopávky, nepotrebujú žiadne špeciálne káble ani stavebné povolenie,“ povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček s tým, že by mali prispieť nielen k zabezpečeniu modernej zdieľanej dopravy, ale aj k obmedzeniu emisií a negatívnych javov, ktoré sa so zdieľanou dopravou spájajú.



Dobíjanie pomocou slnečnej energie zanecháva nulovú uhlíkovú stopu, čo Polaček považuje za jeden zo zásadných príspevkov do stratégie zeleného mesta. Pripomenul, že Košice chcú získať titul Európske hlavné zelené mesto 2023. Solárna nabíjacia stanica zároveň obsahuje aj smart prvky, ktoré monitorujú kvalitu ovzdušia, hlukový smog a podobne. Tieto dáta by tiež mohli prispieť k analýze týkajúcej sa situácie v meste a v jeho častiach.