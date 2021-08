SAPI: Boom solárnej energie nebude, ak štát nepochopí jej potenciál

Bratislava 12. augusta (TASR) – I keď sa v súvislosti s plánom obnovy začína hovoriť o masívnom rozvoji slnečnej energie na Slovensku, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) upozornila, že naplniť tieto vízie nebude jednoduché. Rozvoj slnečnej energie spomaľujú viaceré administratívne, regulačné či technické prekážky. Solárny boom nebude, kým štát konečne nepochopí potenciál rozvoja slnečnej energie, uviedla vo štvrtok SAPI.



Výrobcovia sú v súčasnosti povinní uhrádzať nielen vysoké pripojovacie poplatky, ale aj poplatok za prístup do siete, známy ako G-komponent. „Kvôli nesprávnej štátnej regulácii sa tak možno nebudú napĺňať slovenské plány na rozvoj OZE. Ak chce Slovensko rozvoj OZE podporiť, musí začať odstraňovaním kritických prekážok,“ uviedla SAPI.



Nádej na prudký rozvoj fotovoltických elektrární vzbudil podľa asociácie Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý chce prostredníctvom najnovšej vyhlášky oslobodiť ostrovné systémy od platenia tarify za prevádzkovanie systému (TPS). SAPI tento krok privítala. Otázkou však podľa asociácie je, ako bolo vôbec možné, že ostrovné systémy, ktoré neboli vôbec pripojené do siete, platili tarifu za prevádzkovanie systému, ktorý ani nevyužívali.



„Akokoľvek pozitívne vnímame zrušenie TPS pre ostrovné systémy, solárny boom to nespôsobí. Minimálne, kým vláda, ÚRSO a distribučné spoločnosti nepristúpia k odstráneniu alebo aspoň významnému zníženiu prekážok, ktoré fotovoltike bránia v rozvoji. Je najvyšší čas, aby sa dlhodobým problémom, na ktoré aj SAPI pravidelne upozorňuje, začali kompetentní venovať, pretože slovenské ciele v oblasti rozvoja OZE bude potrebné navýšiť a tentoraz nás už spaľovanie dreva domácnosťami nezachráni,“ upozornil riaditeľ SAPI Ján Karaba.



TPS pritom nepatrí medzi najväčšie prekážky rozvoja OZE. Po zrušení stop stavu na pripájanie do siete narazili výrobcovia, ktorí plánovali stavať nové OZE, na problém pripojovacích poplatkov zo strany distribučných spoločností. Tie sú podľa SAPI desaťnásobne vyššie ako reálne náklady na vybudovanie pripojenia. „Poplatky za pripojenie do siete sú dnes príliš vysoké a ich výška nezodpovedá reálnym nákladom. Takto nastavené poplatky odrádzajú investorov od budovania nových zariadení OZE, čo bolo, zdá sa, aj pôvodným účelom tejto cenovej regulácie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví by mal urýchlene pristúpiť k prehodnoteniu týchto poplatkov,“ vyzval Karaba.