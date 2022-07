Solitea zo Sandberg Capital kupuje dodávateľa ERP systémov Vasco

Bratislava 29. júla (TASR) - Spoločnosť Solitea, ktorej majoritným vlastníkom je slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital, sa dohodla na akvizícii 100 % podielu slovinskej spoločnosti Vasco. Tá vyvíja a predáva podnikové IT systémy (ERP). Vasco bude spadať pod slovinskú spoločnosť Saop, ktorú Solitea vlastní a v ktorej združuje firmy pôsobiace na chorvátskom, slovinskom a tiež srbskom trhu, informovala v piatok Solitea. Výšku transakcie spoločnosť nezverejnila.



Spoločnosť Vasco sa zaoberá programovaním a predajom systémov a aplikácií na správu ľudských zdrojov, účtovníctva, maloobchod, veľkoobchod či archiváciu dokumentov. V súčasnosti patrí k významným hráčom na slovinskom trhu vo svojej oblasti a jeho IT riešenia využíva viac ako 4200 klientov, najmä stredných a malých podnikov.



Solitea patrí v oblasti strednej a východnej Európy (CEE) k najväčším dodávateľom účtovných a podnikových informačných systémov (ERP) určených pre komerčný segment aj pre štátne a neziskové organizácie. Na jar tohto roka začlenila Solitea do svojho portfólia aj dve slovenské spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom online platobných riešení – Pay Solutions a Tapeon - operujúce na slovenskom, českom a slovinskom trhu.



Na Balkán vstúpila Solitea vroku 2016 práve prostredníctvom kúpy spoločnosti Saop, pod ktorú dodnes začlenila päť akvirovaných firiem na tamojšom trhu. Kúpou Vasca sa pozícia Solitea vo východnej Európe ešte viac posilní.