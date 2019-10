Soločnosť Louis Vuitton ponúkla 14,5 miliardy USD za kúpu Tiffany

Paríž 29. októbra (TASR) - Francúzska spoločnosť LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ponúkla 14,5 miliardy USD (13,08 miliardy eur) za kúpu americkej klenotníckej firmy Tiffany. To by znamenalo najväčšiu akvizíciu LVMH a jej expanziu na americký trhu.



Spoločnosť Tiffany potvrdila, že dostala od najväčšieho svetového výrobcu luxusného tovaru luxusného tovaru nevyžiadaný návrh na kúpu vo výške 120 USD na akciu. Klenotnícka firma zároveň odporučila akcionárom, aby nepodnikali žiadne kroky a dodala, že jej predstavenstvo ponuku vyhodnocuje.



Spoločnosť LVMH predložila prvotnú ponuku už 15. októbra, keď predstavovala približne 33-percentnú prémiu k cene akcií Tiffany na trhu na záver predchádzajúceho obchodného dňa, informovali zdroje oboznámené so záležitosťou. Neexistuje žiadna záruka, že predbežné rozhovory povedú k dohode, uviedol módny gigant LVMH vo vyhlásení.



Dohoda by priniesla francúzskej spoločnosti väčší prístup k americkým zákazníkom a zároveň by získala ikonickú, 182-ročnú značku, ktorú preslávil aj film Raňajky u Tiffanyho.



Pridanie ďalšej značky do bohatého portfólia známych mien, ktoré okrem Louis Vuitton, Moët a Hennessy zahŕňajú napríklad Bulgari, Fendi, Christian Dior, Givenchy, či hodinky Hublot alebo šampanské Dom Perignon a Veuve Cliquot by francúzskemu gigantovi pomohlo lepšie konkurovať americkej firme Richemont, majiteľovi značky Cartier.



Šperky sú jedným z mála segmentov luxusného odvetvia, v ktorom LVMH nie je lídrom. Aj Tiffany by sa stala silnejším konkurentom ako súčasť skupiny LVMH.



Kontrolný podiel v spoločnosti LVMH so sídlom v Paríži má rodina Arnaultovcov a vedie ju najbohatší Francúz Bernard Arnault. Spoločnosť Tiffany sídli v New Yorku a je po celom svete známa drahými diamantovými zásnubnými prsteňmi.



Navrhovaná suma za prevzatie je vyššia ako 7 miliárd USD, ktorú LVMH zaplatil za zvyšný podiel v spoločnosti Christian Dior v roku 2017. Pre 70-ročného Arnaulta by to bola jeho prvá veľká transakcia od nákupu luxusného hotelového reťazca Belmond v minulom roku, a potenciálne jedna z najväčších ponúk zo strany európskej spoločnosti v roku 2019.



(1 EUR = 1,1087 USD)