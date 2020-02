Someliérom v USA sa nepáčia clá na francúzske vína

Washington 15. februára (TASR) – Someliéri, dovozcovia vína aj majitelia reštaurácií v USA plánujú zajtra vyjsť do ulíc Washingtonu. Chcú tak odkázať americkému obchodnému zástupcovi Robertovi Lighthizerovi: „Držte svoje clá mimo našich Beaujolais.“



Plánovaný pochod je ďalším z pokusov o odvrátenie hrozby ciel vo výške 100 % na celý rad európskych výrobkov, a to vrátane vína, syrov a olivového oleja, ktoré by mohli byť vyhlásené už tento mesiac. Clá by mohli spôsobiť, že tieto produkty budú pre amerických spotrebiteľov príliš drahé a stanú sa nepredajné. To zdecimuje trh a spôsobí straty pracovných miest v reštauráciách, u maloobchodníkov aj distribútorov.



„Nikdy sme si nemysleli, že budeme takí organizovaní,“ povedal Erik Segelbaum, ktorého časopisu Food and Wine Magazine vyhlásil za someliéra roka 2019.



Segelbaum si podľa vlastných slov uvedomil, že sa namiesto na triesloviny vo víne musí sústrediť na obchodnú politiku po tom, ako vlani v októbri Svetová obchodná organizácia (WTO) odobrila USA uvalenie ciel na európsky import za dotácie pre výrobcu lietadiel Airbus.



Washington v októbri 2019 zaviedol clá vo výške 10 % na lietadlá Airbus a 25 % na niektoré európske produkty, vrátane whisky, francúzskych vín či španielskych olív. Úrad amerického obchodného zástupcu (USTR) v decembri po tom, ako Európska únia (EÚ) neodstránila svoje dotácie, pohrozil, že tieto opatrenia rozšíri na všetky európske vína a iný tovar, a to vrátane niektorých syrov a mäsa, a zvýši clá na 100 %.



USTR chce svojimi krokmi presvedčiť EÚ, že je v jej záujme odstrániť dotácie, ktoré narúšajú trh. Vinársky priemysel sa teraz obáva eskalácie sporu na oboch brehoch Atlantiku. Ceny francúzskych a iných európskych vín v USA sa totiž môžu viac ako zdvojnásobiť. To však zároveň poškodí amerických dovozcov a distribútorov, uviedol Kevin Rapp, ktorý sa špecializuje na talianske vína a pomáha organizovať nedeľný pochod.



Účet za pohár európskeho vína, ktorý stojí približne 9 dolárov a cestoviny vo výške 20 dolárov, by tak v amerických reštauráciách mohol prekročiť aj 70 dolárov (64,56 eura), ak budú zavedené clá na všetky suroviny a ak sa do neho započítajú prirážky v celom reťazci od dovozcu, distribútora a maloobchodníka až po spotrebiteľa, povedal Segelbaum. Dodal, že aj keď je milovník vína, nie je ochotný platiť zaň viac ako dvojnásobok.



Navyše Francúzsku hrozia USA clami aj za jeho daň pre veľké internetové spoločnosti. Americký prezident Donald Trump a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa dohodli, že zatiaľ odložia všetky poplatky do konca roka.



Clá viazané na spor Boeing-Airbus zatiaľ nie sú isté. Eurokomisár pre obchod Phil Hogan v januári na Svetovom hospodárskom fóre v Davose povedal, že neočakáva zvýšenie ciel v USA, kým obe strany rokujú o obchodnej dohode.



No aj keď USTR neurobí nič tento mesiac, 25-percentné clá, ktoré už boli zavedené na francúzske vína, zhoršujú prístup k týmto výrobkom v Spojených štátoch. Francúzsko medzitým hľadá nové trhy a zvyšuje vývoz do Číny, uviedol Harry Root, distribútor vína z Južnej Karolíny. Podľa údajov spoločnosti Global Trade Atlas v novembri 2019, prvý celý mesiac od zavedenia ciel v USA, sa dovoz francúzskych vín do Číny zvýšil o 26 %.



„V tejto chvíli sme nespoľahlivým obchodným partnerom,“ povedal Root. USA podľa neho ničia dlhoročné vzťahy a väzby, ktoré sa v niektorých prípadoch datujú do obdobia po druhej svetovej vojne, a hádžu ich do odpadu.



Hoci by sa mohlo zdať, že logickým víťazom sporu medzi USA a EÚ by mohli byť domáci, americkí producenti vín, nie je to celkom tak. Vinári z USA majú totiž vyššie mzdové náklady a obmedzenú ponuku. Európske značky by tak mohli nahradiť skôr vína z Južnej Afriky alebo Južnej Ameriky.



Aby toho nebolo málo, výrobcom vína z USA hrozí ďalšie riziko. Rozsudok WTO, ktorý sa očakáva tento rok v lete, môže dať EÚ pre zmenu právo na odvetu za americké dotácie pre Boeing. To by mohlo uštedriť kalifornskému vínu tvrdú ranu. EÚ je totiž najväčším zahraničným trhom amerických vinárov. V roku 2018 dosiahla hodnota ich exportu do Únie 469 miliónov dolárov.