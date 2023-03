Somogyi: Prevádzkovatelia akvaparkov mali veľmi dobrú zimnú sezónu

Bešeňová 23. marca (TASR) – Slovenskí prevádzkovatelia akvaparkov a kúpalísk mali po dvoch pandemických rokoch veľmi dobrú zimnú sezónu. Uviedol to vo štvrtok v Bešeňovej prezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) Gabriel Somogyi.



"Vracajú sa k nám návštevníci, okrem slovenských aj tí zo zahraničia. Čísla návštevnosti sa približujú číslam z rokov 2018 a 2019, ktoré boli doteraz rekordné. Zatiaľ ich síce nepresiahli, ale aj z dôvodu ekonomickej krízy si myslím, že ide o veľmi dobrý výsledok," zhodnotil Somogyi.



Podotkol, že počas tohto leta by si chceli udržať priazeň domácich návštevníkov, ktorí si už teraz plánujú zahraničné dovolenky. "Chceme ich presvedčiť, aby prišli aj do slovenských zariadení. Okrem toho musíme zabojovať aj o zahraničných návštevníkov," dodal.







Podľa štátnej tajomníčky ministerstva dopravy Kataríny Brunckovej môže byť jedným z lákadiel dovolenky na Slovensku aj to, že klient sa vie v rámci jedného miesta venovať viacerým voľnočasovým aktivitám. Mnoho z akvaparkov sa nachádza v kultúrnych oblastiach alebo v horskom prostredí, a tak sa turisti počas jedného pobytu môžu nielen kúpať, ale napríklad aj ísť na turistiku alebo bicyklovať. "To niektoré destinácie, ktoré sú len pri mori, neposkytujú," povedala.



Bruncková vyzdvihla aj saunové svety na Slovensku, ktoré majú rôzne atrakcie a poskytujú tak nielen saunovanie a wellness, ale aj istú formu zábavy. Ide napríklad o saunové rituály, o ktoré je podľa štátnej tajomníčky veľký záujem a dosahujú vysokú návštevnosť.