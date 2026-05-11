< sekcia Ekonomika
Sonne Crystal pre neistotu na trhu stabilizuje výrobu
Prijímanie nových zamestnancov momentálne neplánujú.
Autor TASR
Poltár 11. mája (TASR) - Aktuálna situácia na trhu je neistá, továreň Sonne Crystal v Poltári preto v tomto období stabilizuje výrobu a zachováva existujúce pracovné miesta. Prijímanie nových zamestnancov momentálne neplánujú. TASR o tom informovala Soňa Šandríková zo spoločnosti, ktorá produkuje krištáľové výrobky. V súčasnosti zamestnáva asi 80 ľudí.
„Sú to prevažne kvalifikovaní pracovníci so zručnosťami, ktoré si vyžadujú dlhoročnú prax,“ objasnila. Podľa nej majú odborníkov, ktorých je na trhu práce čoraz menej a ich stratu by ťažko nahradili. V súčasnosti väčšina zamestnancov pochádza priamo z regiónu.
Potvrdila, že situácia vo svete, najmä napätie na Blízkom východe, má na fungovanie podniku priamy vplyv. Práve tento región patril dlhodobo medzi ich najvýznamnejšie exportné trhy. „Aktuálne je cítiť určitú opatrnosť zo strany obchodných partnerov, ktorí čakajú na ďalší vývoj situácie. To sa prirodzene prejavuje aj v objeme objednávok a celkovom plánovaní výroby,“ povedala.
Podľa nej sa v tejto fáze snažia chod výroby stabilizovať najmä prostredníctvom menších zákaziek vrátane domáceho trhu. Cieľom je udržať kontinuitu výroby. Šandríková konštatovala, že rok 2025 mali z pohľadu nákladov v porovnaní s rokom 2024 náročnejší. „Najväčší vplyv mali najmä ceny energií, ktoré sú pri sklárskej výrobe kľúčové, a zároveň výrazný nárast ceny zlata, ktoré používame pri dekorovaní výrobkov,“ zdôraznila. Tieto faktory sa premietli do celkových nákladov a ovplyvnili aj výsledné hospodárenie. Minulý rok však hodnotí ako dôležitý z pohľadu udržania kontinuity a fungovania výroby aj v zložitých podmienkach.
Podotkla, že rok 2026 sa zatiaľ vyvíja ešte náročnejšie ako predchádzajúci. „Okrem pretrvávajúcej neistoty na globálnych trhoch čelíme aj zvýšenému odvodovému a daňovému zaťaženiu,“ zhrnula s tým, že tieto faktory ovplyvňujú aj cenotvorbu. „Trh reaguje opatrne a ceny výrobkov nie je možné v plnej miere prispôsobovať rastúcim nákladom,“ doplnila.
Majiteľ Sonne Crystal Ondrej Trčan začal v roku 1991 podnikať ako živnostník. „Spočiatku pracoval sám, postupne sa k nemu pridali prví zamestnanci a podnik sa začal rozvíjať,“ ukončila Šandríková.
„Sú to prevažne kvalifikovaní pracovníci so zručnosťami, ktoré si vyžadujú dlhoročnú prax,“ objasnila. Podľa nej majú odborníkov, ktorých je na trhu práce čoraz menej a ich stratu by ťažko nahradili. V súčasnosti väčšina zamestnancov pochádza priamo z regiónu.
Potvrdila, že situácia vo svete, najmä napätie na Blízkom východe, má na fungovanie podniku priamy vplyv. Práve tento región patril dlhodobo medzi ich najvýznamnejšie exportné trhy. „Aktuálne je cítiť určitú opatrnosť zo strany obchodných partnerov, ktorí čakajú na ďalší vývoj situácie. To sa prirodzene prejavuje aj v objeme objednávok a celkovom plánovaní výroby,“ povedala.
Podľa nej sa v tejto fáze snažia chod výroby stabilizovať najmä prostredníctvom menších zákaziek vrátane domáceho trhu. Cieľom je udržať kontinuitu výroby. Šandríková konštatovala, že rok 2025 mali z pohľadu nákladov v porovnaní s rokom 2024 náročnejší. „Najväčší vplyv mali najmä ceny energií, ktoré sú pri sklárskej výrobe kľúčové, a zároveň výrazný nárast ceny zlata, ktoré používame pri dekorovaní výrobkov,“ zdôraznila. Tieto faktory sa premietli do celkových nákladov a ovplyvnili aj výsledné hospodárenie. Minulý rok však hodnotí ako dôležitý z pohľadu udržania kontinuity a fungovania výroby aj v zložitých podmienkach.
Podotkla, že rok 2026 sa zatiaľ vyvíja ešte náročnejšie ako predchádzajúci. „Okrem pretrvávajúcej neistoty na globálnych trhoch čelíme aj zvýšenému odvodovému a daňovému zaťaženiu,“ zhrnula s tým, že tieto faktory ovplyvňujú aj cenotvorbu. „Trh reaguje opatrne a ceny výrobkov nie je možné v plnej miere prispôsobovať rastúcim nákladom,“ doplnila.
Majiteľ Sonne Crystal Ondrej Trčan začal v roku 1991 podnikať ako živnostník. „Spočiatku pracoval sám, postupne sa k nemu pridali prví zamestnanci a podnik sa začal rozvíjať,“ ukončila Šandríková.