Sonos vyhral patentový spor s Google

Washington 8. januára (TASR) - Výrobca bezdrôtových reproduktorov Sonos zaznamenal dôležité víťazstvo v patentovom spore s koncernom Google.



Americká komisia pre medzinárodný obchod ITC rozhodla, že internetový koncern vo svojich zariadeniach neoprávnene využíva patenty Sonosu. ITC môže z tohto dôvodu zakázať dovoz a predaj týchto produktov v USA.



Google v snahe vyhnúť sa tomuto zákazu zmenil niektoré funkcie vo svojich výrobkoch. Napríklad používatelia skupiny zosieťovaných reproduktorov budú musieť pri zmene hlasitosti zmeniť hlasitosť každého z nich, už to nebudú môcť urobiť naraz. Google v piatok (7. 1.) uviedol, že dôvodom je aktuálne súdne rozhodnutie.



Koncern takisto oznámil, že sa proti rozhodnutiu odvolá. Privítal však, že ITC odobrila navrhované modifikácie funkcií, ktoré mali porušovať patenty Sonosu. "Neočakávame žiaden vplyv na dovoz alebo predaj našich produktov," zdôraznil hovorca koncernu.



Sonos začiatkom roka 2020 podal žalobu na súde v Los Angeles, v ktorej obvinil Google, že viaceré produkty koncernu vrátane hlasových asistentov Google Home a telefónov Pixel rovnako ako laptopov PixelBook porušujú jeho patenty. Ide napríklad o technológie synchronizácie reprodukcie alebo regulácie hlasitosti viacerých prístrojov či pripojenia k bezdrôtovej sieti.



Google na to reagoval vlastnou patentovou žalobou na Sonos, podľa ktorej firma v niektorých svojich produktoch používa množstvo technológií bez dovolenia. Medzičasom sa patentový spor rozšíril aj mimo USA do Kanady, Francúzska. Nemecka a Holandska, ako vyplýva z správy Sonosu pre regulačné úrady. Podobné patentové spory nie sú v technologickom svete ničím výnimočným.



ITC sa pri svojom rozhodnutí opierala o závery jedného zo svojich sudcov, ktoré boli zverejnené už minulý rok v auguste. Prípadný zákaz dovozu do USA prijatý ITC by mohol zvrátiť americký prezident Joe Biden, čo však v takýto prípadoch nebýva zvykom.