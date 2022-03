Sony a Honda plánujú spoločnú firmu na výrobu elektrických vozidiel

Tokio 4. marca (TASR) – Japonská automobilka Honda a výrobca elektroniky Sony spájajú svoje sily, aby spoločne vyvíjali a vyrábali elektrické vozidlá. Oznámil to v piatok elektronický gigant.



Veľké svetové automobilky prechádzajú na elektrické modely pre rastúce obavy verejnosti a vlád z klimatických zmien a tlak na ekologickejšie vozidlá.



Plánom oboch firiem je spojiť odborné znalosti Hondy v oblasti vývoja mobility, technológií a predaja s odbornými znalosťami spoločnosti Sony v oblasti zobrazovania, telekomunikácií, sietí a zábavy.



Vyhlásenie spoločnosti Sony prichádza po januárovom odhalení nového prototypu jej elektrického vozidla Vision-S a oznámení, že jej nová dcérska spoločnosť Sony Mobility preskúma vstup do tohto odvetvia.



Podľa Sony obe spoločnosti dúfajú, že založia spoločnú firmu do konca tohto roka, pričom ju nazvali „strategickou alianciou“. „Cieľom tejto aliancie je realizovať novú generáciu mobility a služieb, ktoré sú úzko prepojené s užívateľmi a prostredím,“ uviedla spoločnosť Sony vo vyhlásení.



Očakáva sa, že ich prvý elektrický model sa začne predávať v roku 2025, pričom za jeho výrobu bude zodpovedná Honda, ale obe spoločnosti pracujú na dizajne, technológii a predaji.



V súčasnosti tvoria elektromobily približne 10 % z predaja áut v Európe a v USA sú to len 2 %. Dopyt však rastie a významní svetoví výrobcovia automobilov vrátane japonských rivalov Hondy investujú do elektrických vozidiel.



Automobilová aliancia Nissan začiatkom tohto roka prisľúbila, že do roku 2030 ponúkne 35 nových elektrických modelov. Oznámila pritom celkovú investíciu v tomto sektore vo výške 25 miliárd USD (22,57 miliardy eur).



Toyota, najväčšia automobilka na svete z hľadiska predaja, nedávno vyhlásila, že chce do roku 2030 zvýšiť predaj elektrických vozidiel o 75 % v rámci najambicióznejšieho plánu pre tento sektor.



TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.