Sony Group a Nintendo zastavujú dodávky do Ruska

Tokio 10. marca (TASR) - Japonské spoločnosti Sony Group a Nintendo zastavili dodávky softvéru a hardvéru do Ruska po invázii na Ukrajinu.



Spoločnosť Sony Interactive Entertainment, ktorá vyrába konzolu PlayStation 5, vo štvrtok uviedla, že zastavila dodávky herných konzol, hier aj prevádzku obchodu PlayStation Store v Rusku.



A skupina Sony Group oznámila tiež, že darovala 2 milióny USD (1,82 milióna eur) Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a organizácii Save the Children „na podporu obetí tejto tragédie“.



Aj Nintendo zastavuje dodávky všetkých produktov do Ruska pre sankcie a problémy s logistikou prepravy a distribúcie tovaru.



Firma so sídlom v Kjóte informovala tiež, že odložila vydanie „Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp“, ktoré malo byť spustené na konzole Switch 8. apríla, v dôsledku „nedávnych udalostí“, keďže táto séria má vojenskú tému.



Nintendo minulý týždeň zatvorilo internetový eShop v Rusku po tom, čo jeho poskytovateľ platieb zastavil transakcie v ruských rubľoch.



Stále viac nadnárodných spoločností, od McDonald's po Adidas a Samsung, úplne alebo čiastočne zastavili podnikanie v Rusku po invázii do susednej Ukrajiny pred dvoma týždňami. Niektorí to odôvodnili narušením dodávateľských reťazcov, zatiaľ čo iní tento krok priamo spojili s rozhorčením nad rozhodnutím prezidenta Vladimira Putina vyslať vojakov na Ukrajinu.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.



(1 EUR = 1,0993 USD)