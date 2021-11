Sony investuje 500 miliónov dolárov do nového japonského závodu

Tokio 9. novembra (TASR) - Japonská skupina Sony v utorok oznámila, že investuje približne 500 miliónov USD (431,89 milióna eur) do spoločného podniku s Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), ktorý v Japonsku postaví továreň na výrobu čipov za 7 miliárd USD.



Výstavba továrne, o ktorej japonské médiá minulý mesiac napísali, že bude dodávať polovodiče pre divíziu obrazových senzorov Sony, sa začne v roku 2022, pričom výroba sa má spustiť koncom roka 2024, uviedli obe spoločnosti v tlačovej správe.



Toto rozhodnutie predstavuje úspech pre japonské ministerstvo priemyslu. Snažilo sa totiž prilákať najväčšieho svetového zmluvného výrobcu čipov TSMC, aby vybudoval v Japonsku závody, ktoré by zásobovali domácich výrobcov elektroniky a automobilky aktuálne nedostatkovými čipmi.



Okrem toho by mal nový závod priniesť približne 1500 pracovných miest pre špičkových odborníkov. Závod bude vyrábať 22-nanometrové a 28-nanometrové čipy s cieľom uspokojiť silný globálny dopyt po špeciálnych technológiách, uviedli obe firmy. Projekt má „silnú podporu od japonskej vlády,“ dodali, hoci nepovedali, či to zahŕňa aj finančnú podporu.



Taiwan je domovom popredných výrobcov čipov, ako je TSMC. Nedostatok týchto komponentov prinútil mnohých výrobcov automobilov obmedziť alebo zastaviť produkciu a zasiahol aj výrobcov spotrebnej elektroniky po celom svete.



TSMC, hlavný dodávateľ spoločnosti Apple, vyrába niektoré z najpokročilejších polovodičov na svete. Spoločnosť sa zaviazala minúť 100 miliárd USD v priebehu nasledujúcich troch rokov na rozšírenie kapacity výroby čipov. V americkom štáte Arizona buduje závod na výrobu čipov za 12 miliárd USD.