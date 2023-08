Sony oznámil pokles zisku v 1. štvrťroku 2023/2024

Tokio 9. augusta (TASR) - Japonská spoločnosť Sony v stredu oznámila, že jej zisk v 1. štvrťroku finančného roka 2023/2024 klesol v dôsledku slabšej výkonnosti jej filmovej aj finančnej divízie. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Konkrétne, prevádzkový zisk Sony za tri mesiace do konca júna 2023 klesol o 31 % na 253 miliárd jenov (1,62 miliardy eur), čo sa zhoduje s odhadmi analytikov.



Zisk filmovej divízie pritom klesol o dve tretiny v dôsledku nižšieho predaja televízneho obsahu, ako aj vyšších nákladov na marketing, keďže spoločnosť uviedla viac filmov do kín.



Čistý zisk sa v 1. štvrťroku znížil o 16,7 % na 217,9 miliardy JPY, keďže straty vo finančnej a filmovej divízii prevýšili silné príjmy z hudby. Tržby v sledovanom období vzrástli o 32,9 % na 2,96 bilióna jenov.



Sony počas troch mesiacov do konca júna predal 3,3 milióna kusov konzol PlayStation 5, čo je nárast z 2,4 milióna predaných kusov v rovnakom období minulého roka.



Niekdajší gigant v oblasti spotrebnej elektroniky sa transformoval a viac sa zameriava na zábavu, filmy, hudbu a hry. Je tiež popredným výrobcom obrazových snímačov.



V máji spoločnosť Sony uviedla, že skúma čiastočné odčlenenie svojej finančnej divízie, ktorá zahŕňa životné poistenie a bankovníctvo, keďže plánuje investovať do svojej divízie zábavy.



Spoločnosť Sony v stredu aktualizovala svoje predpovede ročného predaja a čistého zisku, a to vďaka hudobnej divízii a priaznivým výmenným kurzom. Konglomerát najnovšie očakáva za rok do konca marca 2024 čistý zisk 860 miliárd JPY namiesto 840 miliárd JPY v predchádzajúcom odhade a prognózu tržieb zvýšil na 12,2 bilióna JPY z 11,5 bilióna JPY.



(1 EUR = 156,55 JPY)