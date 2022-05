Tokio 10. mája (TASR) – Japonský koncern Sony zaznamenal za 4. kvartál finančného roka 2021/22 nárast zisku. Prispeli k tomu dopyt po herných konzolách, ako aj dobré výsledky v hudobnom a filmovom sektore. Zisk spoločnosti podporil aj slabší jen.



Skupina Sony v utorok oznámila, že jej prevádzkový zisk za 4. štvrťrok (január-marec) finančného roka 2021/22 sa viac ako zdvojnásobil na 138,6 miliardy jenov (1 miliarda eur) zo 66,5 miliardy JPY pred rokom. Napriek tomu zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali zisk 147 miliárd JPY.



Za celý finančný rok, ktorý sa skončil 31. marca 2022, však čistý zisk Sony klesol na 882 miliárd JPY z viac ako 1 bilióna JPY rok predtým.



Tržby spoločnosti za uplynulý rok stúpli o 10 % na rekordných 9,9 bilióna JPY z 8,99 bilióna JPY.



Sony predpovedá, že v aktuálnom finančnom roku 2022/23 jeho prevádzkový zisk klesne na 1,16 bilióna JPY z 1,2 bilióna JPY v uplynulom roku.



Koncern v minulom roku ťažil zo silného dopytu po hernej konzole PlayStation 5 a v sledovanom období predal 11,5 milióna kusov. Od uvedenia konzoly na trh v roku 2020 ich dodal takmer 20 miliónov, a to aj napriek nedostatku polovodičov, ktorý obmedzil výrobu.



Príjmy za celý uplynulý obchodný rok podporil aj zisk filmovej divízie vďaka úspechu filmu „Spider-Man: No Way Home“.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.



(1 EUR = 138,10 JPY)