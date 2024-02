Sony zruší 900 pracovných miest vo svojej divízii PlayStation

Londýn/Tokio 27. februára (TASR) - Nadnárodná spoločnosť Sony Interactive Entertainment (SIE) v utorok oznámila, že plánuje zrušiť približne 900 pracovných miest alebo zhruba 8 % svojej globálnej pracovnej sily v divízii PlayStation. Je tak ďalšou spoločnosťou v technologickom a hernom sektore, ktorá oznámila prepúšťanie. Odôvodnila to zmenami v odvetví. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Toto oznámenie o prepúšťaní prichádza krátko po tom, čo Sony nesplnilo svoj predajný cieľ pre PlayStation 5, čo spôsobilo pokles ceny akcií spoločnosti o 10 miliárd USD (9,21 miliardy eur).



Generálny riaditeľ Sony Interactive Entertainment Jim Ryan na blogu uviedol, že dôvodom prepúšťania sú zmeny v spôsobe, akým videoherný priemysel vyvíja, distribuuje a uvádza na trh produkty. Dodal, že Sony sa tomu musí prispôsobiť a pokračovať vo vývoji technológií budúcnosti v oblasti hrania.



Sony oznámilo prepúšťanie mesiac po tom, čo Microsoft uviedol, že po akvizícii Activision Blizzard prepustí takmer 2000 zamestnancov. A Riot Games, vývojár populárnej bojovej hry League of Legends, v januári uviedol, že prepustí 11 % pracovnej sily.



K znižovaniu pracovných miest v prevádzkach Sony dôjde v Amerike, Japonsku, Európe, na Blízkom východe, v Afrike a ázijsko-pacifickej oblasti.



V Londýne sa úplne zatvorí PlayStation Studio. Okrem toho dôjde k zrušeniu rôznych funkcií v rámci Sony Interactive Entertainment v Spojenom kráľovstve.



Prepúšťanie sa dotkne aj ďalších štúdií Sony, vrátane Naughty Dog či štúdií Insomniac Games v USA, ktoré pracovali na hrách ako Marvel's Spider-Man 2. Škrty čakajú aj štúdia Firesprite. Zamestnanci, ktorých sa to týka, dostanú odstupné.



Spoločnosť Sony začiatkom tohto mesiaca uviedla, že v budúcom finančnom roku očakáva postupný pokles predaja PlayStation 5 a neplánuje vydať žiadne veľké tituly.



(1 EUR = 1,0856 USD)