Sony zrušil plány na fúziu s indickou Zee v hodnote 10 miliárd USD

Bengalúr 22. januára (TASR) - Japonská skupina Sony v pondelok zrušila plány na fúziu svojej indickej divízie s tamojšou spoločnosťou Zee Entertainment v hodnote 10 miliárd USD (9,18 miliardy eur). Obvinila pritom indickú spoločnosť z porušenia dohody a plánuje sa obrátiť na arbitrážny súd. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kolaps dohody, ktorej cieľom bolo vytvoriť veľkú mediálnu spoločnosť, vytvára väčšiu neistotu najmä pre skupinu Zee v čase, keď konkurencia rastie. Disney sa snaží zlúčiť svoje indické podniky s mediálnymi aktívami Reliance miliardára Mukeša Ambaniho.



Skupina Sony vo vyhlásení tvrdí, že sa pokúsila o predĺženie konečného dátumu na uzavretie dohody, ale obe strany sa nedokázali dohodnúť do termínu 21. januára.



"Po viac ako dvoch rokoch rokovaní sme mimoriadne sklamaní, že neboli splnené záverečné podmienky fúzie. Naďalej sme odhodlaní rozširovať našu prítomnosť na tomto živom a rýchlo rastúcom trhu," dodalo Sony.



Sony požaduje poplatky 90 miliónov USD za kolaps dohody a plánuje iniciovať arbitráž, uviedla Zee vo vyhlásení.



Zee vyvracia všetky tvrdenia Sony a plánuje tiež podniknúť príslušné právne kroky. Tvrdí, že navrhla predĺženie rokovaní na dokončenie dohody až o šesť mesiacov, ale Sony to neprijalo.



Hoci Sony v pondelok nespresnilo, aké podmienky neboli splnené, patová situácia nastala pri otázke, kto povedie zlúčenú spoločnosť a ohrozila fúziu.



Skupina Zee navrhla, aby sa vedenia ujal generálny riaditeľ Punit Goenka, ale Sony sa zdráhalo, keďže ho vyšetruje indický úrad pre reguláciu trhu. Podľa Zee Goenka bol "v záujme fúzie ochotný odstúpiť".



Minulý rok Rada pre cenné papiere a burzu v Indii zakázala Goenkovi zastávať funkcie riaditeľa v akejkoľvek spoločnosti kótovanej na burze a obvinila ho, že sa podieľal na presmerovaní prostriedkov Zee Entertainment do iných spoločností skupiny.



Goenka obvinenia poprel. Indický tribunál mu v októbri zrušil zákaz, ale uviedol, že bude musieť spolupracovať pri akomkoľvek vyšetrovaní zo strany regulátora.



Zee v súčasnosti zápasí s poklesom ziskov, príjmov z reklamy a hotovostných rezerv.



Spoločnosť Sony uviedla, že neočakáva žiadny významný vplyv ukončenia rokovaní o fúzii na svoje príjmy za finančný rok do konca marca 2024.



(1 EUR = 1,0887 USD)