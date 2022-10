ŠOP chce nakúpiť zimný a turistický výstroj za 111.294 eur

Bratislava 13. októbra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR chce nakúpiť zimnú a turistickú výstroj. Na obstaranie vyhlásila tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 111.294 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Zákazka je rozdelená na dve časti. Predpokladaná hodnota pre zimný výstroj je 68.880 eur bez DPH a pre turistický výstroj 42.414 eur bez DPH.



Predmetom zákazky je dodanie batohov, termosiek, lekárničiek, varičov a svietidiel s akumulátormi. Ďalej by to mali byť rozkladacie pracovné stolíky, prenosné stoličky, čelové lampy, led svietidlá aj s príslušenstvom, dvojmiestne stany, spacie vaky a nafukovacie karimatky.