ŠOP vyhlásila súťaž na výstavbu vstupu do areálu Gombaseckej jaskyne

Bratislava 7. decembra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vyhlásila súťaž na výstavbu novej budovy a stavebné úpravy v areáli Gombaseckej jaskyne. Predpokladaná hodnota zákazky je 580.051 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Pre výstavbu vstupného areálu Gombaseckej jaskyne sme sa rozhodli z toho dôvodu, že súčasná prevádzková budova, drevený zrub zo 60. rokov minulého storočia, je už morálne a technicky zastaralá, a nie je v stave poskytovať všetko potrebné pre návštevníkov a zamestnancov jaskyne," povedal pre TASR riaditeľ Správy slovenských jaskýň (SSJ) Ján Zuskin.



Novou budovou chce SSJ zlepšiť prevádzkové podmienky nielen pre návštevníkov, ale aj zamestnancov jaskyne. V novej budove má byť podľa Zuskina hygienické zariadenie pre návštevníkov, priestory pre sprievodcov, pokladňa, kancelária správcu jaskyne, bufet pre návštevníkov a energocentrála.



Súčasťou stavebných prác má byť aj prístrešok, kanalizačná prípojka a žumpa, požiarna nádrž a vodovodná prípojka.



Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 10. decembra. S prácami by sa malo začať v priebehu roka 2020. Výstavba je naplánovaná na päť mesiacov, dodal Zuskin.