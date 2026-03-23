< sekcia Ekonomika
SOPK a HKČR vyzývajú zaradiť D49/R6 k strategickým prioritám
Memorandum dostanú vlády Slovenska aj Česka, aby sa ním mohli zaoberať na spoločnom rokovaní 31. marca.
Autor TASR
Bratislava 23. marca (TASR) - Sekcia dopravy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a Dopravná sekcia Hospodárskej komory Českej republiky (HKČR) vyzvali vlády Slovenskej a Českej republiky, aby na ich najbližšom spoločnom rokovaní zaradili medzi strategické priority v diaľničnej infraštruktúre výstavbu centrálnej rýchlostnej cesty - diaľnice - medzi Slovenskom a Českom D49/R6 Púchov - Zlín. Informovala o tom v pondelok SOPK.
V memorande, ktoré v piatok (20. 3.) v Bratislave podpísali predsedovia oboch sekcií Ján Mišura a Michal Štefl, argumentujú, že Slovensko a Česko sú druhými najväčšími obchodnými partnermi v exportoch, dôležitými partnermi v investíciách a cestovnom ruchu, preto je tento úsek dôležitý. Existujúce diaľničné prepojenie sa končí z oboch strán pri spoločnej hranici. Memorandum dostanú vlády oboch krajín, aby sa ním mohli zaoberať na spoločnom rokovaní 31. marca.
„Je pozitívne, že po roku 1993 sa obe naše republiky dohodli na pôvodnej Baťovej trase a diaľnicu D49/R6 medzi Zlínom a Púchovom odsúhlasila aj Európska komisia za hlavný európsky koridor TEN-T, a je tak možné financovať tento úsek z európskych fondov. Rýchlostná cesta v strede spoločnej hranice republík prepojí z východu na západ slovenskú D1 s českou D1 a D35,“ zhodli sa Mišura a Štefl.
Memorandum obsahuje aj ďalšie návrhy na dobudovanie diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest na oboch stranách česko-slovenskej hranice. Zároveň formuluje priority v železničnej infraštruktúre a vodnej doprave, pretože podnikatelia potrebujú využívať rôzne formy dopravy.
Významnou súčasťou memoranda je podľa SOPK aj pomenovanie hlavných byrokratických prekážok pre podnikateľov v oblasti dopravy na trhu Európskej únie s odporúčaním revízie politík Green Dealu, ETS1 a ETS2, pretože zhoršujú konkurencieschopnosť podnikateľov a reálnej ekonomiky Slovenska, Česka i Európskej únie ako celku.
V memorande, ktoré v piatok (20. 3.) v Bratislave podpísali predsedovia oboch sekcií Ján Mišura a Michal Štefl, argumentujú, že Slovensko a Česko sú druhými najväčšími obchodnými partnermi v exportoch, dôležitými partnermi v investíciách a cestovnom ruchu, preto je tento úsek dôležitý. Existujúce diaľničné prepojenie sa končí z oboch strán pri spoločnej hranici. Memorandum dostanú vlády oboch krajín, aby sa ním mohli zaoberať na spoločnom rokovaní 31. marca.
„Je pozitívne, že po roku 1993 sa obe naše republiky dohodli na pôvodnej Baťovej trase a diaľnicu D49/R6 medzi Zlínom a Púchovom odsúhlasila aj Európska komisia za hlavný európsky koridor TEN-T, a je tak možné financovať tento úsek z európskych fondov. Rýchlostná cesta v strede spoločnej hranice republík prepojí z východu na západ slovenskú D1 s českou D1 a D35,“ zhodli sa Mišura a Štefl.
Memorandum obsahuje aj ďalšie návrhy na dobudovanie diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest na oboch stranách česko-slovenskej hranice. Zároveň formuluje priority v železničnej infraštruktúre a vodnej doprave, pretože podnikatelia potrebujú využívať rôzne formy dopravy.
Významnou súčasťou memoranda je podľa SOPK aj pomenovanie hlavných byrokratických prekážok pre podnikateľov v oblasti dopravy na trhu Európskej únie s odporúčaním revízie politík Green Dealu, ETS1 a ETS2, pretože zhoršujú konkurencieschopnosť podnikateľov a reálnej ekonomiky Slovenska, Česka i Európskej únie ako celku.