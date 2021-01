Obchodníci vyzývajú na opatrnosť a komunikáciu pri prijímaní opatrení

Bratislava 8. januára (TASR) – Zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) a Klube 500 vyzývajú vládu, aby pri prijímaní protiepidemiologických opatrení nepristúpila k unáhleným, nepremysleným a neprediskutovaným krokom. Obávajú sa, že tie by smerovali k zatváraniu priemyselných podnikov a zákazu dochádzky zamestnancov do zamestnania.



SOPK a Klub 500 v spoločnom stanovisku požadujú od vlády, aby vytvárala predpoklady pre zabezpečenie chodu ekonomiky v maximálnej možnej miere. Poukazujú pritom na to, že už počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu podniky prijímali prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia. Zmenili režimy prevádzok tak, aby eliminovali možný prenos ochorenia.



Mnohé podniky naďalej realizujú opatrenia a testujú svojich zamestnancov bez pomoci štátu. „Z pohľadu zamestnávateľov nie je možné, aby súkromné spoločnosti suplovali funkcie štátu a ten sa len mlčky prizeral a čakal, kým tieto spoločnosti zaplatia daňové a odvodové povinnosti," upozorňujú združenia.



Zamestnávatelia sa obávajú kolapsu ekonomiky a následkov núteného odstavenia. V stanovisku zdôrazňujú, že ekonomika musí zostať dostatočne silná a konkurencieschopná, aby mohla čeliť súčasným výzvam a nebola zdecimovaná po jej budúcom reštarte. Súkromný sektor podľa nich vyčerpal všetky svoje rezervy a následky by boli fatálne nielen pre ekonomiku, ale aj pre zamestnancov.



Zamestnávatelia ďalej apelujú na vzájomný dialóg. „Klub 500 a SOPK vyzývajú na urýchlené zvolanie širokého stretnutia so zástupcami zamestnávateľov, na ktorom je potrebné prediskutovať celú súčasnú situáciu a hľadať spoločne rýchle, efektívne a vykonateľné opatrenia, ktoré pomôžu zvrátiť súčasnú situáciu," dodali v spoločnom stanovisku.