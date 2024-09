SOPK a Rada slovenských exportérov rokovali so zástupcami Kazachstanu

Bratislava 3. septembra (TASR) - Obchod medzi Kazachstanom a Slovenskom nie je príliš intenzívny, no záujem oboch strán o rozvíjanie spolupráce je obrovský. Zhodli sa na tom na spoločnom rokovaní predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók a námestník ministra zahraničných vecí Kazachstanu Roman Vassilenko. Ročný obrat medzi krajinami je 130 až 140 miliónov eur. O možnostiach rozvíjania obchodnej spolupráce s Vassilenkom rokovalo pri okrúhlom stole organizovanom Radou slovenských exportérov (RSE) aj desať zástupcov slovenských firiem a Eximbanky.



"Máme obrovský záujem, aj z kazašskej, aj zo slovenskej strany, o také oblasti ako obranný priemysel, vzdelávanie, energetiku a ide nielen o ropu a plyn, ale aj o jadrové palivo," uviedol Vassilenko na rokovaní so šéfom SOPK. Nejde pritom podľa neho iba o rozvoj obchodu, ale aj o investičnú spoluprácu.



Príležitosťou na ďalší rozvoj spolupráce by mohlo byť aj podnikateľské fórum, ktoré sa uskutoční 3. a 4. októbra popri rokovaní medzivládnej komisie v Kazachstane. "Pripravujeme dobrú akciu, aby sa nám podarilo prehĺbiť naše dobré vzťahy a pokračovať v nich," doplnil Vassilenko. Ubezpečil, že politická podpora takejto spolupráce existuje v obidvoch krajinách a naznačil, že možno tento alebo na budúci rok by sa mohli uskutočniť vzájomné návštevy na najvyššej úrovni.



Podnikatelia vybraní na základe databázy RSE sa s námestníkom ministra zahraničných vecí Kazachstanu stretli v priestoroch kazašskej ambasády v Bratislave. Predseda RSE Lukáš Parízek priblížil, že po úvodnej prezentácii investičných a obchodných príležitostí v Kazachstane mali firmy možnosť individuálnej prezentácie, ale tiež s Vassilenkom samostatne rokovať.



"Jednou z našich hlavných činností v Rade slovenských exportérov je prinášať slovenským firmám včasné a relevantné informácie a zároveň sprostredkúvať našim členom potrebné rokovania. Presne takýto typ stretnutí v spolupráci so zahraničnými ambasádami predstavuje unikátnu príležitosť sa slovenským exportérom prezentovať," dodal Parízek.