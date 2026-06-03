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Obchodná komora: Azerbajdžan je pre slovenský export silný trh
Vládna agentúra KOBIA patrí podľa SOPK k najsilnejším štruktúram v azerbajdžanskom biznise. Okrem menších firiem reprezentuje aj veľké podniky vrátane tých s majetkovou účasťou štátu.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Slovensko hľadá nové exportné príležitosti v Azerbajdžane. O možnostiach rozvoja vzájomných hospodárskych vzťahov v stredu rokovali predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók a šéf azerbajdžanskej agentúry pre rozvoj malých a stredných podnikov (KOBIA) Orkhan Vidadi oglu Mammadov. Informovala o tom komora.
„Medzinárodný ranking z hľadiska dôveryhodnosti a sily azerbajdžanskej ekonomiky je pomerne vysoký a dáva nám to garancie do budúcnosti v rámci preorientovania vonkajších ekonomických vzťahov, hlavne exportu Slovenskej republiky,“ uviedol Mihók s tým, že ide o silný trh s veľkou absorpčnou kapacitou, ktorý slovenské firmy historicky poznajú.
Vládna agentúra KOBIA patrí podľa SOPK k najsilnejším štruktúram v azerbajdžanskom biznise. Okrem menších firiem reprezentuje aj veľké podniky vrátane tých s majetkovou účasťou štátu. SOPK má s partnerom podpísanú dohodu o spolupráci. Tá by mohla pomôcť zintenzívniť kontakty prostredníctvom výmeny podnikateľských delegácií a zlepšiť informovanosť o trhových možnostiach v oboch krajinách.
Hospodárstvo Azerbajdžanu sa opiera o ropný a plynárenský sektor, ktorý generuje viac než polovicu HDP a vyše 87 % azerbajdžanského exportu. Krajina zároveň láka zahraničných investorov na výrobu s vysokou pridanou hodnotou prostredníctvom strategickej zóny voľného obchodu Alat (AFEZ) pri prístave v Baku.
Slovensko do Azerbajdžanu vyváža najmä osobné automobily, kotly na ústredné kúrenie, ohrievače vody a priemyselné merače dodávky plynov, kvapalín či elektriny. Z Azerbajdžanu sa, naopak, na slovenský trh dovážajú najmä ropné oleje, surový hliník a obalové materiály.
„Medzinárodný ranking z hľadiska dôveryhodnosti a sily azerbajdžanskej ekonomiky je pomerne vysoký a dáva nám to garancie do budúcnosti v rámci preorientovania vonkajších ekonomických vzťahov, hlavne exportu Slovenskej republiky,“ uviedol Mihók s tým, že ide o silný trh s veľkou absorpčnou kapacitou, ktorý slovenské firmy historicky poznajú.
Vládna agentúra KOBIA patrí podľa SOPK k najsilnejším štruktúram v azerbajdžanskom biznise. Okrem menších firiem reprezentuje aj veľké podniky vrátane tých s majetkovou účasťou štátu. SOPK má s partnerom podpísanú dohodu o spolupráci. Tá by mohla pomôcť zintenzívniť kontakty prostredníctvom výmeny podnikateľských delegácií a zlepšiť informovanosť o trhových možnostiach v oboch krajinách.
Hospodárstvo Azerbajdžanu sa opiera o ropný a plynárenský sektor, ktorý generuje viac než polovicu HDP a vyše 87 % azerbajdžanského exportu. Krajina zároveň láka zahraničných investorov na výrobu s vysokou pridanou hodnotou prostredníctvom strategickej zóny voľného obchodu Alat (AFEZ) pri prístave v Baku.
Slovensko do Azerbajdžanu vyváža najmä osobné automobily, kotly na ústredné kúrenie, ohrievače vody a priemyselné merače dodávky plynov, kvapalín či elektriny. Z Azerbajdžanu sa, naopak, na slovenský trh dovážajú najmä ropné oleje, surový hliník a obalové materiály.