Obchodná komora bude spoluorganizovať konferenciu o činnosti Európy
Konferencia by mala mať tiež politické rozmery, pričom medzi pozvanými budú aj politickí predstavitelia zúčastnených krajín a Európskej komisie.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) bude na budúci rok spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie zameranej na otázky týkajúcich sa Európy. Hlavným organizátorom konferencie je Rakúsko, pričom s ponukou na spoluprácu s SOPK prišiel rakúsky veľvyslanec na Slovensku Johannes Wimmer. Konferencia by sa mala uskutočniť 23. apríla 2026 v Bratislave za účasti krajín Európy a Balkánu. Informovala o tom SOPK.
„Čo urobiť pre to, aby sa Európa viac zjednotila, čo urobiť pre to, aby sme nezaostávali v globálnom meradle, tak ako momentálne zaostávame. Bez ohľadu na to, či ide o členské krajiny, kandidátske krajiny, alebo krajiny, s ktorými má Európska komisia osobitné zmluvy. Čo musíme robiť, aby Európa nestrácala svoje globálne pozície, čo musíme robiť pre to, aby sme boli efektívnejší a hlavne, aby sme boli konkurenčne schopnejší - o tom by sme mali diskutovať,“ spresnil predseda SOPK Peter Mihók.
Konferencia by mala mať tiež politické rozmery, pričom medzi pozvanými budú aj politickí predstavitelia zúčastnených krajín a Európskej komisie. „Myslím si, že to môže byť po dlhom čase veľmi zaujímavá ekonomická konferencia na území Slovenskej republiky a verím, že aj s pomerne silným krytím zo strany politických reprezentácií týchto krajín aj z Európskej komisie,“ dodal Mihók.
