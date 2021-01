SOPK: Celoplošné testovanie považujeme za nekompetentné rozhodnutie

Bratislava 18. januára (TASR) - Aktuálne plánované celoplošné testovanie považujeme za nekompetentné rozhodnutie, ktoré neprinesie žiaden relevantný pozitívny efekt. Uviedol to pre TASR Vladimír Slezák, podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v súvislosti s nadchádzajúcim skríningom na COVID-19.



V súčasnej situácii je to podľa neho mrhanie materiálnymi a ľudskými zdrojmi, vystavovanie ľudí zbytočne zvýšenému riziku nákazy z dôvodu zhromažďovania sa pri odberných miestach. "Čísla získané takýmto testovaním nám neposkytujú žiadne relevantné údaje, ktoré by sa dali využiť napríklad v zdravotníctve v boji proti nákaze," podčiarkol.



Pri testovaní podľa neho treba jednoznačne rešpektovať rady odborníkov a využívať doteraz získané empirické poznatky, tak aby sa minimalizovalo riziko nákazy a zároveň v čo najvyššej miere podporoval chod ekonomiky štátu.



Upozornil, že rozhodne treba čo najskôr vrátiť do škôl žiakov a študentov, ktorí sú najmenej ohrozenou skupinou, čo sa týka zdravotných problémov, ale najviac ohrozenou skupinou, čo sa týka kvality ich vzdelania a budúceho odborného uplatnenia. Takto nakoncipované testovanie národa je podľa podpredsedu SOPK predovšetkým o vzťahu medzi štátom a občanom, nie medzi zamestnancom a zamestnávateľom. "Považujem preto za neprípustné, aby ten, kto si 'vydupal' celoplošné testovanie, presúval zodpovednosť za jeho realizáciu (organizáciu, financovanie, zabezpečenie ľudských a materiálnych zdrojov) na zamestnávateľov," zdôraznil.



"Celoplošné testovanie/skríning, volajme to, ako chceme, stále je to celoplošné testovanie, tak ako ho 17. januára 2021 oznámila vláda SR, je nariadenie, ktorým zaväzuje svojich občanov zadovážiť si negatívny test, ktorý ich okrem iného bude oprávňovať cestovať do práce a vstupovať na pracovisko. Z tohto pohľadu je to zásah štátu do pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom a je otázne, či je plne v súlade so zákonom," dodal Slezák.