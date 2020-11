SOPK: Firma nemôže robiť policajtov a riešiť problémy namiesto štátu

Bratislava 2. novembra (TASR) – Firma nemôže robiť policajtov a riešiť problémy, ktoré má riešiť štát, keď niekto odmieta občiansku zodpovednosť. Myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Uviedol to na margo práva zamestnávateľov pýtať si od svojich zamestnancov certifikát o negatívnom výsledku testu na prítomnosť nového koronavírusu. Každý zamestnanec je podľa Mihóka občanom tohto štátu a každý občan má rešpektovať nariadenia, ktoré boli v krajine prijaté, či už na vládnej úrovni alebo Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Každý vie, že ak má pozitívny test, nemôže ísť do práce a má desaťdňovú karanténu," uviedol Mihók pre TASR s tým, že rovnako aj každý netestovaný občan vie, čo má robiť. "Nariadenia sú v danom momente platné a platia pre všetkých, čiže občan – zamestnanec by ich mal rešpektovať. Ale kontrolovať ich dodržiavanie – túto funkciu štátu nemôžu suplovať firmy," povedal Mihók.



Ako dodal, na základe dostupných informácií sa po celoplošnom testovaní, ktoré sa uskutočnilo cez víkend (31. 10. – 1. 11.), nikde nevyskytli prípady, že by nejaká fabrika bola nútená zavrieť svoju prevádzku. Podľa Mihóka si však treba uvedomiť, že mnohé firmy testovali svojich zamestnancov dávno predtým, ako bolo nariadené celoplošné testovanie. "To znamená, že v zásade mali kľúčové pozície ošetrené zo zdravotného hľadiska už predtým a operatívne riešili výpadky, ktoré vznikli v dôsledku ochorenia COVID-19," vysvetlil Mihók.



Víkendové testovanie Mihók zhodnotil tak, že žiadna kritická situácia v tomto momente nenastala. "Nedochádza ani ku komplikovaniu vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec. Myslím si, že v drvivej väčšine prípadov sa to riešilo dohodou s daným zamestnancom, či už dovolenkou, homeoffice alebo inými spôsobmi," dodal na margo toho, ako firmy postupovali v prípadoch, keď sa zamestnanec nezúčastnil na celoplošnom testovaní a nemá teda v rukách certifikát.



Ako uzavrel, situácia vo firmách je momentálne síce zložitá, ale nie neriešiteľná. "Uvidíme, čo nám ukážu najbližšie dni, uvidí sa, či a aký bude dosah toho, že mnohí z tých, ktorí boli na testovaní a boli negatívni, sa ukážu ako pozitívni," poznamenal Mihók s tým, že akákoľvek predikcia z dnešného pohľadu je teda otvorená.