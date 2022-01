SOPK: Iba 4 % podnikateľov hodnotia komunikáciu vlády s nimi kladne

Bratislava 24. januára (TASR) – Komunikácia vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora bola vlani najhoršia od roku 2010. Pozitívne ju hodnotili štyri percentá účastníkov prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), negatívne 50 %. Podrobné výsledky prieskumu spolu s vlastnou makroekonomickou prognózou na rok 2022 predstaví SOPK vo štvrtok (27. 1.)



"Od roku 2015 má podiel pozitívnych hodnotení komunikácie vlády s podnikateľmi mierne klesajúci trend, zatiaľ čo podiel negatívnych hodnotení, naopak, mierne stúpa. V roku 2019 sa pozitívne vyjadrilo deväť percent respondentov, v roku 2020 len päť percent," spresnila v pondelok tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová. V roku 2019 negatívne hodnotilo komunikáciu vlády so zástupcami podnikateľov 45 % respondentov a v roku 2020 už 49 % účastníkov prieskumu.



Z aktuálneho prieskumu ďalej napríklad vyplynulo, že podmienky na podnikanie v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 hodnotilo ako priaznivé 12 % respondentov, čo je najvyšší podiel od roku 2011. Za nepriaznivé ho považovalo 45 % respondentov. Najdôležitejšie opatrenia, ktoré podľa podnikateľov mala vláda v roku 2021 realizovať, no neurobila tak, mali byť zníženie daňového a odvodového zaťaženia, uľahčenie administratívnej náročnosti podnikania a zrýchlenie budovania infraštruktúrnych projektov. Oblasť, ktorú účastníci prieskumu výrazne kritizovali, bola nezvládnutá situácia s razantným zvýšením cien energií a surovín.



Za najväčšie riziko pre podnikanie v roku 2021 považovali členovia SOPK zapojení do prieskumu rast cien vstupov, najmä rast cien energií, po ňom vysoké daňové a odvodové zaťaženie a na treťom mieste uviedli nízku vymáhateľnosť práva. Hospodársku politiku vlády v roku 2021 hodnotili pozitívne štyri percentá respondentov, negatívne sa o nej vyjadrilo až 56 % respondentov. Opatrenia vlády na zotavenie a stimuláciu ekonomiky po prekonaní pandémie ochorenia COVID-19 hodnotí pozitívne len jedno percento respondentov a ako nepostačujúce 51 %.



Dlhodobo pozitívne je v prieskumoch hodnotené členstvo Slovenska v Európskej únii. V roku 2021 sa kladne vyjadrilo 90 % členov SOPK, ktorí sa zúčastnili na prieskume. Jednoznačne vstup do Európskej únie odmietol len jediný respondent. Značnou zmenou v trende odpovedí prešla otázka o tom, či v súčasnosti presadzované opatrenia súvisiace s environmentálnou problematikou zohľadňujú ekonomické záujmy Slovenska. V roku 2020 až 60 % respondentov uviedlo, že áno. V roku 2021 len 17 %. Až 51 % účastníkov prieskumu sa domnieva, že tieto záujmy zohľadňované nie sú.



Na ekonomickom prieskume sa v októbri, novembri a začiatkom decembra zúčastnilo 169 členov SOPK. Prieskum komora pravidelne uskutočňuje už od roku 1998.