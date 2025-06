SOPK: Komora v 1. polroku 2025 zabezpečila 87 seminárov a konferencií

Bratislava 21. júna (TASR) - Úrad, regionálne komory a sekcie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v 1. polroku 2025 zabezpečili 87 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 1454 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov. Uviedol to tento týždeň na tlačovej konferencii predseda komory Peter Mihók.



„V 1. polroku tohto roku sa uskutočnilo päť obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 23 zástupcov slovenských firiem. Prijatých bolo 8 obchodných misií zo zahraničia, na nich sa zúčastnilo 255 slovenských subjektov. Dvadsaťštyri slovenských firiem sa zúčastnilo na šiestich veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti,“ spresnil.



Trenčianska a Žilinská regionálna komora SOPK podľa neho zorganizovali účasť firiem na dvoch veľtrhoch v tuzemsku. „Poskytnutých bolo 543 poradensko-konzultačných služieb podnikateľským subjektom, z toho 288 konzultácií v rámci rozvíjania styku s komorami v tuzemsku a v zahraničí,“ priblížil.



Pracoviská SOPK podľa Mihóka overili za sledované obdobie 8758 obchodných dokladov, z toho 8233 osvedčení o pôvode tovaru, ktoré podnikatelia potrebujú pri vývoze. „Za 1. polrok 2025 bolo vystavených 93 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz do tretích krajín. Za sledované obdobie bolo vybavených 11 reklamácií slovenských ATA karnetov, z toho dve boli ukončené kladne,“ dodal predseda SOPK.