Obchodná a priemyselná komora: Konkurencieschopnosť SR klesá

Bratislava 14. februára (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky bol v minulom roku vyšší ako priemer Európskej únie (EÚ). Do popredia však vystúpili viaceré dlhodobo sa prejavujúce negatívne javy ako vysoký a dlhodobý deficit verejných financií, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, postupne upadajúca úroveň vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, či neschopnosť dokončiť zásadné infraštruktúrne projekty. Konkurencieschopnosť Slovenska, a tým aj jeho atraktivita pre domácich a zahraničných investorov klesá. V aktuálnom stanovisku k súčasnej hospodárskej situácii to konštatovalo Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).



Po nástupe novej politickej garnitúry v USA je podľa neho čoraz viac zrejmé, že sa začínajú meniť pravidlá hry vo svetovej ekonomike. "Základom úspechu je hlavne konkurencieschopná ekonomika. Na Slovensku to znamená riešiť problémy, ktoré doteraz absentovali v konaní vlády alebo neboli dostatočne zdôrazňované v hospodárskej politike štátu," zdôraznila SOPK.



Medzi tieto výzvy zaradila napríklad určenie konkrétnych dlhodobých cieľov v hospodárskej politike vlády a v oblasti energetickej bezpečnosti, výrazne zjednodušenie regulačného rámca, či podporu podnikateľských aktivít vhodnou štruktúrou daní a odvodov. Dôležité je tiež podľa komory zavedenie výrazných úsporných opatrení v rámci správy štátu a samosprávy a popri snahách o získanie zahraničných investícií zamerať sa aj na rast domácej produkcie. Začať by sa tiež mali riešiť problémy vo vzdelávaní a zdravotníctve.



SOPK deklarovala, že jej členovia dlhodobo veľmi kladne hodnotia členstvo v EÚ a sú si vedomí mnohonásobne overených výhod členstva. Zároveň však vidia aj negatíva v jej činnosti. "Je možné pochopiť, že Slovensko vzhľadom na svoju relatívne malú ekonomickú a politickú váhu nepresadzovalo od začiatku členstva svoj pohľad na riešenie základných problémov Únie, ktoré mali bezprostredný dopad na jej fungovanie. Dnes je však zrejmé, a to vo svetle posledných globálnych zmien a aj konania niektorých členov Únie, že Slovensko musí zmeniť tento prístup," zhodnotila komora. Potrebné je podľa nej nielen podporovať názory partnerov v EÚ, ale prichádzať aj s vlastnými iniciatívami.



Zásadné ciele EÚ je podľa SOPK potrebné pripravovať s plným rešpektovaním ekonomických možností a preferovaním jej konkurencieschopnosti. Do prípravy nových opatrení by sa mali viac zapájať zástupcovia podnikateľského sektora. Komora odporúča aj prehodnotiť reálnosť cieľov a časový postup tzv. Green Dealu, či pripraviť dlhodobú energetickú stratégiu EÚ a zrušiť emisné povolenky zhoršujúce podmienky na podnikanie. Ekonomickými stimulmi by sa mal tiež podporovať rozvoj nových perspektívnych technológií a EÚ by mala prezentovať jasnú predstavu o financovaní Plánu obnovy a odolnosti aj podpory Ukrajiny a jej obnovy.



"Odporúčame preto vláde pripraviť jasnú predstavu o postoji k nutnosti reformy Európskej únie, ktorá bude jednoznačne odrážať záujem Slovenskej republiky o členstvo v Únii, avšak v Únii snažiacej sa o zvýšenie vlastnej konkurencieschopnosti vo svete," zdôraznilo Predstavenstvo SOPK v stanovisku, ktoré zaslalo prezidentovi, predsedovi vlády, viacerým ministrom aj predsedom všetkých parlamentných strán.