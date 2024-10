SOPK: Konsolidácia je potrebná, opatrenia však boli prijímané narýchlo

Bratislava 18. októbra (TASR) - Prijatie konsolidačných opatrení v oblasti verejných financií bolo potrebné a nutné. Chybou vládnej administratívy však bolo, že opatrenia prijala oneskorene a boli písané "horúcim perom". Predkladatelia tiež nedokázali jasne a otvorene komunikovať skutočnosť, že všetky opatrenia v konečnom dôsledku zaplatia občania SR. Vo vyhlásení k aktuálnej hospodárskej situácii to konštatovalo Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).



"Jedinou cestou pre zníženie dopadu takýchto opatrení na obyvateľstvo a podnikanie je systematická a dlhodobá snaha o zoštíhlenie štátu, zefektívnenie jeho činností, zníženie nákladov na jeho prevádzku. A snaha o úspory musí byť doplnená prorastovými opatreniami, ktorých úspešný dopad prinesie v konečnom dôsledku ďalšie zdroje do príjmov verejných financií," zdôraznila komora.



Pripomenula, že v uplynulých 23 rokoch Slovensko každoročne hospodárilo so stratou a miera jeho zadlženia sa priblížila k hranici 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pritom viaceré krajiny, ktoré sa stali členmi Európskej únie (EÚ) neskôr ako SR, vykazujú v posledných rokoch rýchlejšie tempá približovania sa európskemu priemeru.



"Jednoznačne jednou z hlavných príčin tohto stavu je nízka konkurencieschopnosť našej ekonomiky, inými slovami povedané, zlé podnikateľské prostredie. SOPK dlhodobo poukazuje na nezlepšujúci sa stav podmienok na podnikanie, na pretrvávajúce negatíva, u ktorých nedochádza ani počas viacerých rokov k potrebnému zlepšeniu," upozornila komora.



Na zvýšenie tempa rastu životnej úrovne na Slovensku by mala politická reprezentácia podľa SOPK vykonať viaceré kroky. Jedným z nich je stanoviť si dlhodobé a ambiciózne ciele v hospodárskej politike a pravidelne ich kontrolovať. Ich cieľom by malo byť výrazne zjednodušiť regulačné prostredie a legislatívu pripravovať tak, aby stimulovala podnikanie a uľahčovala medzinárodnú spoluprácu. "Štruktúra daní nesmie potláčať podnikanie a ekonomický rast. Netreba sa báť podporovať úspešné firmy aj z domácich zdrojov, vo všeobecnosti podporovať produkciu vyrobenú na Slovensku," priblížila komora.



Dôležité je podľa nej tiež ozdraviť verejné financie ako základný predpoklad úspešného fungovania ekonomiky, ako aj zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. "Treba reagovať na dlhodobo známe problémy na trhu práce, ako je únik kvalifikovanej pracovnej sily, prípadne absolventov stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania do vyspelejších krajín EÚ bez kompenzácie," doplnila SOPK.



Vyhlásenie nie je podľa komory určené len aktuálnej vládnej reprezentácii, ale všetkým parlamentným politickým stranám v Národnej rade (NR) SR, ako aj tým, ktorí pôsobia v ekonomickej oblasti a záleží im na dlhodobom a úspešnom rozvoji Slovenska. Problémy sú totiž často riešiteľné len v dlhodobom horizonte a vyžadujú zapojenie všetkých odborných síl.