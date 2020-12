SOPK: Kríza zatiaľ v menšej miere zasiahla priemyselnú výrobu

Bratislava 14. decembra (TASR) – Kríza zatiaľ v menšej miere zasiahla priemyselnú výrobu, a to hlavne vďaka zatiaľ pretrvávajúcemu zahraničnému dopytu. Uviedla to v stanovisku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) jej tlačová tajomníčka Bibiána Gunišová.



Avšak objednávky pre nasledujúci rok u členov SOPK podľa komory poukazujú na výrazné riziko zmeny tohto stavu v nepriaznivom smere. Stavebná výroba pocítila značný otras už v tomto roku, ale najviac utrpeli odvetvia dopravy a cestovného ruchu. Finančný aj energetický sektor vykazujú zatiaľ silnú robustnosť, ale pretrvávajúci a dlhodobý pokles ekonomiky môže tento stav zmeniť. Malé firmy vo všeobecnosti sú tie, ktoré utrpeli viac.



V súčasnosti, keď podnikateľský sektor je v rozhodujúcej miere v súkromnom vlastníctve a výsledky jeho činnosti sú dominujúcim zdrojom verejných financií, sa podľa SOPK jeho názorom nedostáva vypočutia. Naopak, vláda vo svojej činnosti v niektorých oblastiach ešte vo väčšej miere presadzuje praktiky, ktoré boli predmetom kritiky u predošlej reprezentácie. Napríklad pri zmenách v legislatíve sústavne využíva prax tzv. prílepkov k nim nesúvisiacim zákonom, kde nedáva relevantným stranám možnosť odbornej diskusie.



Vážne obavy vyvoláva podľa členov SOPK postup pri príprave Plánu obnovy, ktorý má slúžiť ako podklad na získanie prostriedkov na obnovu ekonomiky po prekonaní pandémie.



Nie je podľa členov komory jasné, nakoľko si vláda uvedomuje, že ciele vyspelých krajín EÚ a krajín ako Slovensko sa líšia a že získané prostriedky sa budú musieť splatiť. Akcentovanie ekológie ťažko môže byť prijímané rovnako vo vyspelých krajinách a na Slovensku, ktoré nemá doteraz vyriešené základné problémy v infraštruktúre a v tomto smere je pozadu desiatky rokov.



Plán, ktorý má ovplyvniť život minimálne jednej generácie, by podľa SOPK mal jednoznačne byť výsledkom celonárodného konsenzu, diskusie aj s podnikateľským sektorom. Jednoducho povedané, prioritu by mali mať zámery na investície, ktoré prinesú rozvoj a prácu občanom, a nielen "prejedanie" prostriedkov.



Slovensko podľa podnikateľov zo SOPK zaostáva vo viacerých oblastiach, jednou z nich je digitalizácia a predpokladané prostriedky by ho mohli posunúť na dôstojnejšie miesto. Keďže doterajšie skúsenosti s čerpaním zdrojov EÚ sú "rozpačité", je načase pripravovať nový, oveľa efektívnejší spôsob. Splniť tieto úlohy bez celospoločenskej zhody nie je reálne.



Členovia SOPK sú presvedčení, že dosiahnutie strategických cieľov, ako je napríklad zámer vyrovnať sa priemeru EÚ v tvorbe hrubého domáceho produktu a tým aj primeraného zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva, nie je možné bez stálej diskusie vlády s podnikateľským sektorom. K splneniu tohto cieľa neprispieva ani "hádzanie do jedného vreca" jedincov, ktorí sa priživovali na súkromných podnikateľských a štátnych subjektoch s tými, za ktorými stojí produkcia a poskytovanie služieb prostredníctvom ich podnikov a tisíce vytvorených pracovných miest.



Vláda a parlament by podľa SOPK so všetkou vážnosťou mali pristupovať k zásadám právneho štátu, ktoré SOPK v SR opakovane deklarovala aj s ďalšími subjektmi v iniciatíve Rule of Law, ktorej princípy nemôže narúšať ani súčasná pandemicka situácia.