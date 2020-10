SOPK: Malo byť prijaté, aby firmy nad 250 zamestnancov mohli testovať

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) vníma negatívne, že vláda neprijala návrh, aby každá firma s viac ako 250 zamestnancami - pokiaľ o to prejaví záujem - mohla sama svojich pracovníkov pretestovať na prítomnosť nového koronavírusu. Pre TASR to uviedol predseda SOPK Peter Mihók.



"Vzhľadom na to, že celý proces testovania prebieha zo strany štátu spontánne, firmy si nemôžu nastaviť stratégiu, ako budú pôsobiť z hľadiska fungovania testovania ich zamestnancov," uviedol Mihók s tým, že keby firmy svojich zamestnancov testovali vo vlastnej réžii, testy by boli vykonané najzodpovednejšie. Firma totiž na jednej strane má záujem, aby mala zdravých zamestnancov, a na druhej strane by určite neklamala pri testovaní, pretože by sa následne dostala do problémov, keby sa nákaza rozšírila medzi jej zamestnancami.



Ako Mihók dodal, z pracovno-právneho hľadiska súčasný stav firmám ani neumožňuje nariaďovať zamestnancom účasť na celoplošnom testovaní, toto môže nariadiť štát v rámci núdzového stavu. "SOPK nebola veľkým fanúšikom celoplošného testovania, skôr sme boli za to, že sa má ísť po postihnutých regiónoch alebo výrazných rizikových skupinách," dodal Mihók s tým, že podľa neho to riziko zlého testovania a zlého výsledku tu stále existuje, čo môže mať veľmi výrazné a možno dnes aj ťažko predvídateľné dosahy na fungovanie firiem a hlavne na fungovanie ekonomiky. "Môže to ohroziť fungovanie ekonomiky z hľadiska funkčnosti firiem, z hľadiska napĺňania dodávateľsko-odberateľských vzťahov, straty trhov a podobne," uzavrel Mihók.