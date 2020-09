Mihók: Medializovaná verzia plánu obnovy obsahuje príliš veľa priorít

Bratislava 25. septembra (TASR) – Medializovaná pracovná verzia materiálu Ministerstva financií (MF) SR, ako a na čo použiť prostriedky z EÚ určené na obnovu ekonomiky, obsahuje príliš veľa priorít. Myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Podľa neho sa tak zvyšuje riziko, že sa peniaze na tieto priority "roztečú" viacerými smermi a ťažko sa bude dať sledovať a vyhodnocovať výsledný efekt.



"Oveľa vhodnejšie a účinnejšie by bolo sústrediť sa na maximálne päť – šesť priorít, ktoré skutočne potrebuje táto spoločnosť a ekonomika riešiť, a na tieto priority nastaviť jednotlivé projekty, ktoré budú financované," dodal Mihók. V prvom rade potrebuje Slovensko podľa neho reštartovať ekonomiku, teda zmeniť v nej to, čo prestalo fungovať už pred koronakrízou. "A to je reštrukturalizácia priemyslu a celej ekonomiky," zhrnul Mihók.



Ako ďalej upozornil, vláda by nemala zabúdať na to, že týmto plánom obnovy Slovensko vstúpi do veľmi silného konkurenčného prostredia ostatných členských štátov EÚ. "Tie si takisto postavia svoje plány a projekty, takže často pôjdeme možno aj do kontroverzie alebo konkurencie s inými krajinami, čo môže potom oslabiť silu slovenského plánu," podotkol Mihók.



Mihók pripomenul, že podľa neho by malo ísť 50 % prostriedkov na reštrukturalizáciu, vedu, výskum a vzdelávanie. Ďalšiu štvrtinu by malo Slovensko minúť na vyriešenie starých ekologických dlhov a na regionálny rozvoj a posledných 25 % na rozvoj vidieka a infraštruktúru. "Z toho vyplýva, že hlavne tých 50 % prostriedkov na projekty nám musí vygenerovať zdroje do budúcna, na našu vlastnú existenciu, ale aj na splácanie týchto peňazí," uzavrel.