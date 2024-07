SOPK: Mohlo by dôjsť k posilneniu ekonomických vzťahov s Turkménskom

Bratislava 17. júla (TASR) - Slovensko by mohlo posilniť spoluprácu s Turkménskom napríklad v oblasti logistiky, energií, chemického priemyslu či telekomunikácií. Uviedla to v stredu Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) po stretnutí predsedu komory Petra Mihóka s námestníkom ministra zahraničných vecí Turkménska Ahmetom Gurbanovom.



"Po krátkom predstavení hlavných ekonomických ukazovateľov krajín sa obe strany zhodli, že vzájomný obchod je veľmi nízky a radi by rozšírili spoluprácu nielen na vládnej úrovni, na úrovni obchodných komôr, ale najmä medzi firmami," uviedla komora. Obe strany prejavili v rámci návštevy záujem zorganizovať v budúcnosti podnikateľskú misiu do Turkménska, respektíve prijať turkménsku obchodnú delegáciu na Slovensku.