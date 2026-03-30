< sekcia Ekonomika
SOPK: Možnosťou rozšírenia spolupráce so Salvádorom je cestovný ruch
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Napriek tomu, že je Salvádor malá a geograficky veľmi vzdialená krajina, Slováci ju už objavili. Cestovný ruch je tak jednou z možností ako rozšíriť spoluprácu Slovenska so Salvadorom, uviedol po rokovaní s novým veľvyslancom Salvádora akreditovaným pre Slovensko so sídlom vo Viedni Kennedy Reyesom generálny tajomník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Martin Hrivík.
Okrem cestovného ruchu, ktorý má potenciál rozvinúť sa obojsmerne, zo strany Slovenska možno hovoriť napríklad o vývoze strojárskych produktov. Perspektívnymi komoditami dovezenými zo Salvádora na Slovensko by mohla byť káva, ktorá už historicky je jednou z najkvalitnejších na svete, či salvádorský rum.
Kennedy Reyes informoval Hrivíka o pláne zorganizovať na jeseň 2026 vo Viedni prezentáciu salvádorskej kávy a rumu a predstaviť sortiment firmám nielen z Rakúska, ale aj krajín V4 vrátane Slovenska. Hrivík ubezpečil veľvyslanca, že pokiaľ by Salvádor zorganizoval obchodnú misiu na Slovensko, je SOPK pripravená prijať delegáciu a pripraviť bilaterálne rokovania.
