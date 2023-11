SOPK nadviazala spoluprácu so saudskoarabskými obchodnými komorami

Bratislava 13. novembra (TASR) - Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók v pondelok prijal vládnu delegáciu vedenú ministrom hospodárstva Saudskej Arábie Fajsalom bin Fathilom Alibrahimom. Jej cieľom bolo rokovanie s vládou SR, ale aj s predstaviteľmi slovenského biznisu. Cieľ rozhovorov bol podpis dohody medzi SOPK a Federáciou saudskoarabských obchodných a priemyselných komôr, informovala SOPK.



Súčasťou podpísanej dohody je vytvorenie spoločného podnikateľského výboru medzi Saudskou Arábiou a Slovenskom. Jeho prvé zasadanie by sa mohlo uskutočniť počas otvorenia slovenského zastupiteľského úradu v Rijáde v priebehu prvého štvrťroka 2024, kde sa očakáva aj návšteva na vysokej vládnej úrovni, súčasťou ktorej by mala byť aj podnikateľská misia.



"Jednou z úloh nového slovenského veľvyslanectva v Rijáde bude rozvoj spolupráce v oblasti cestovného ruchu, teda príchod saudskoarabských občanov do kúpeľov, do hôr, teda na také miesta, aké v Saudskej Arábii chýbajú. Z hľadiska budúcnosti hodnotíme túto návštevu ako kľúčovú, pretože by mala priniesť nové impulzy, ktoré by sa mali potom prejaviť či už v zahraničnoobchodnej bilancii alebo v platobnej bilancii medzi našimi krajinami," doplnil Mihók.