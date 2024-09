SOPK, NBÚ podpísali memorandum o spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) podpísala vo štvrtok spolu s Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) memorandum o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Predseda SOPK Peter Mihók uviedol, že cieľom je bezchybná implementácia novely kybernetického zákona a ochrana ekonomických záujmov Slovenska.



"Virtuálna oblasť na jednej strane vytvára širšiu podporu pre podnikateľské subjekty, no zároveň otvára nové otázky v oblasti kyberbezpečnosti. Firmy, ktoré tomu nevenujú pozornosť, sú zraniteľnejšie a často sa môžu dostať aj do likvidácie. Preto aj na úrovni EÚ boli prijaté opatrenia na ochranu ekonomického priestoru členských krajín, ktoré sa teraz implementujú," uviedol Mihók.



O návrhu novely kybernetického zákona by podľa neho koncom septembra mala rokovať legislatívna rada vlády a následne samotná vláda SR. Novelizovaný zákon by mohol byť platný od 1. januára 2025. Mihók objasnil, že novela obsahuje mnoho nových vecí, ktoré sa budú týkať širšieho okruhu firiem na Slovensku ako doteraz.



"Sú tam lehoty na implementáciu, ktoré môžu trvať až jeden rok. Po prijatí zákona bude potrebné podniknúť konkrétne kroky z hľadiska pripravenosti firiem, inak sa firmy môžu dostať do rozporu so zákonom a utrpieť škody. Budeme pravidelne v kontakte s NBÚ, aby sme vedeli operatívne riešiť problémy a zabezpečiť bezchybnú implementáciu novej legislatívy a aby sme ochránili ekonomické záujmy Slovenska," dodal predseda SOPK.



Najväčšie riziko vidí v prípade, že by firmy, ktorých sa to týka, problematiku podceňovali. Podotkol, že zanedbanie by mohlo ohroziť ich podnikateľskú činnosť. Riaditeľ NBÚ Roman Konečný vysvetlil, že novelizáciou tohto zákona sa transponuje smernica EÚ NIS2. "Smernica rozširuje okruh povinných subjektov aj o členov SOPK. Preto NBÚ privítal túto iniciatívu a spoluprácu so SOPK, ktorú vnímame ako odbornú verejnosť, ktorá nám pomôže skvalitniť procesy a politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti," uzavrel.