SOPK: Nový certifikačný nástroj Genesis pomôže firmám uľahčiť export

Bratislava 11. júla (TASR) - Exportéri môžu od 1. júla vyvážať svoj tovar jednoduchšie ako doteraz. Zmenu prináša digitálny certifikačný nástroj Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) ICC Genesis, ktorý umožňuje vývozcom požiadať o potvrdenie správnosti ich fakturačného vyhlásenia o preferenčnom pôvode. Takéto vyhlásenie zvyšuje dôveryhodnosť vývozcu, znižuje riziko podvodu a tým aj právnu zodpovednosť dovozcu a umožňuje tiež hladší priebeh colnej kontroly, informovala vo štvrtok hovorkyňa SOPK Bibiána Gunišová.



Vyhlásenie o pôvode je medzinárodný obchodný doklad, ktorým sa potvrdzuje, že tovar zahrnutý v zásielke má pôvod v určitej krajine alebo na určitom území. Vyhlásenie o preferenčnom pôvode umožňuje, aby sa na tovar vzťahovali znížené alebo nulové clá, ak sa dováža do krajiny mimo Európskej únie, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode.



Gunišová dodala, že celosvetovým trendom je rastúci počet dohôd o voľnom obchode. To však prináša so sebou problémy, pretože vývozcovia, najmä malé a stredné podniky, často nevedia správne posúdiť, či ich tovar môže získať preferenčný pôvod, čo vedie k nesprávne deklarovanému vyhláseniu vývozcov. Dôsledkom môže byť zadržiavaný tovar, právna zodpovednosť iba na strane dovozcu, prípadne vývozca musí dlhšie čakať na platbu.



Overenie správnosti vyhlásení exportérov o preferenčnom pôvode tovarov, ktorý deklarujú vo svojich vývozných dokladoch, umožní ich obchodným partnerom uplatniť si výhody preferenčného zaobchádzania v rámci medzinárodných dohôd o voľnom obchode.