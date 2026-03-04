Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Ekonomika

Mihók: Odchod Samsungu ukazuje slabé podnikateľské prostredie

.
Na snímke predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Podľa Mihóka je odchod jedného z prvých významných zámorských investorov na Slovensku signálom, že podnikateľské prostredie si vyžaduje systémové zmeny.

Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Ukončenie výroby spoločnosti Samsung na Slovensku poukazuje na zhoršené podmienky na podnikanie a potrebu prehodnotiť prístup štátu k zahraničným investorom. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

Podľa Mihóka je odchod jedného z prvých významných zámorských investorov na Slovensku signálom, že podnikateľské prostredie si vyžaduje systémové zmeny. „Ukazuje sa, že podmienky na podnikanie na Slovensku nie sú celkovo dobré a ani súčasná situácia v oblasti konsolidácie nenapomáha podnikateľským subjektom,“ povedal. Zdôraznil tiež, že Slovensko by sa malo seriózne zamyslieť nad tým, ako ďalej pristupovať k zahraničným investíciám a aké podmienky im ponúka.

SOPK zároveň upozornila na úlohu štátnych inštitúcií pri starostlivosti o existujúcich investorov. Podľa Mihóka by sa mala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) intenzívnejšie venovať podpore a komunikácii so spoločnosťami, ktoré na Slovensku už pôsobia.

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia už vo februári oficiálne potvrdila, že výrobu televízorov vo svojom závode v Galante ukončí postupne do mája 2026. Postupný odchod zamestnancov je naplánovaný od konca júna 2026. Logistické centrum v obci Gáň pri Galante bude fungovať aj naďalej.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?