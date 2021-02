SOPK odporúča vláde pracovný dialóg s predstaviteľmi ekonomickej sféry

Bratislava 17. februára (TASR) – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) volá po efektívnom dialógu medzi podnikateľmi a vládou v snahe dosiahnuť reálne výstupy pre celú oblasť socioekonomického priestoru na Slovensku. Stanovisko komory tlmočila jej tlačová tajomníčka Bibiána Gunišová. Podľa komory totiž platí, že krajiny, ktoré najlepšie pripravia svoju ekonomiku na obdobie po pandémii nového koronavírusu, môžu získať nezanedbateľnú systémovú výhodu.



SOPK prináša aj ďalšie odporúčania. Všetko úsilie by krajina mala podľa nej sústrediť na čo najrýchlejšie zaočkovanie obyvateľstva, ľudia by podľa komory mali mať na výber, nie len medzi súčasnými vakcínami, ale aj napríklad medzi ruskou či čínskou. "Overiť a čo najrýchlejšie schváliť, nakúpiť a uviesť urýchlene do života lieky a preparáty, ktoré aspoň zvyšujú šancu na vyliečenie a rýchlejší návrat do bežného života," pokračovala komora vo vymenovávaní svojich odporúčaní.



Komora tiež požaduje pri prijímaní opatrení rešpektovanie zásady, že výkonná moc nemôže delegovať dôsledky svojich rozhodnutí, povinnosti a záväzky na občanov, zamestnávateľov a samosprávy. "Netreba zabúdať na prevenciu a zabezpečiť dostatok preparátov na zvýšenie imunity obyvateľstva, najmä pre sociálne slabšie skupiny. K uvedenému robiť masívnu osvetu a reklamu," dodala komora.



Diskutovať by sa podľa komory malo viac aj o Pláne obnovy a odolnosti a vyjasniť si tak priority využitia európskych peňazí pri zohľadnení záujmov podnikateľského sektora. "Pri tom treba zohľadniť skutočnosť, že najvyspelejšie krajiny Únie si vzhľadom na napríklad už vybudovanú dopravnú infraštruktúru môžu dovoliť akcentovať pre nich prioritné úplne iné hľadiská ako Slovensko," poznamenala komora s tým, že prostriedky je potrebné nasmerovať do tých oblastí, ktoré budú generovať zdroje budúceho rozvoja.



Členovia komory opätovne kritizujú prijímanie zákonov cez skrátené legislatívne konanie a hojné používanie "prílepkov" k zákonom. Vyzdvihli tiež potrebu sústredenia sa na školstvo – treba zvýšiť úsilie na čo najširšie obnovenie vyučovacieho procesu a myslieť aj na reformu vzdelávania, ktorú treba realizovať vzhľadom na dynamicky sa meniace potreby trhu práce.



Rovnako dôležité je podľa SOPK zvýšenie kvality činnosti verejnej správy, jej informatizácie a dosiahnutie aspoň priemeru Únie v tomto parametri.



"Aj na základe skúseností z pandémie pripraviť a urýchlene realizovať reformu zdravotníctva, kde sa v plnej nahote odkryli naakumulované nedostatky v systéme zdravotnej starostlivosti," uzavrela komora svoj zoznam odporúčaní.