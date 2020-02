SOPK: Podnikatelia očakávajú zhoršenie hospodárskych ukazovateľov

Bratislava 2. februára (TASR) – Podnikatelia sú v hodnotení hospodárskych ukazovateľov za minulý rok pesimistickejší a medziročne sa zhoršili aj ich očakávania na rok 2020. Lepšie čísla ako v roku 2019 by mali firmy dosiahnuť iba v predaji na domácom trhu. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na vzorke 187 členských spoločností komory. Prieskum uskutočnila SOPK v októbri a novembri minulého roka.



"Pohľad na predpokladané vlastné ekonomické výsledky v roku 2020 bol podľa prieskumu realizovaného v roku 2019 pesimistickejší ako rok predtým," uviedla SOPK. Horšie výsledky v roku 2020 očakávajú podnikatelia v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom v celkovom obrate firiem, hospodárskom výsledku po zdanení, ale napríklad aj v investíciách či počte pracovníkov.



Firmy odpovedali na 31 otázok. Najpesimistickejší boli manažéri a majitelia spoločností v očakávaní hospodárskych výsledkov, kde predpokladá zhoršenie ziskovosti firiem až 35 % respondentov a tretina očakáva stagnáciu. V predchádzajúcom prieskume v roku 2018 očakávalo zhoršenie tohto ukazovateľa iba 19 % spoločností. Až 34 % respondentov predpokladá v roku 2020 pokles počtu pracovníkov a 22 % aj pokles investícií.



Medziročne sa podľa prieskumu zhoršili predpokladané výsledky spoločností aj v hospodárskom roku 2019. Zníženie zisku očakávalo 37 %, pokles počtu pracovníkov 30 % spoločností a štvrtina respondentov predpokladala aj pokles obratu. V závere roka 2018 v rovnakom prieskume predpokladalo pokles zisku 19 % podnikateľov, zníženie počtu pracovníkov avizovalo 15 % spoločností a pokles obratu očakávalo 12 % respondentov.



Ekonomický prieskum realizuje SOPK každoročne už od roku 1998. Pre možnosť dlhodobého porovnania vývoja jednotlivých oblastí sú otázky rovnaké. Zo 187 oslovených spoločností v ostatnom prieskume bolo 74 z oblasti priemyslu, stavebníctva a pôdohospodárstva a 114 spoločnosti podniká v doprave obchode a službách. Najviac respondentov, a to 43 %, boli stredne veľké podniky od 50 do 500 zamestnancov.