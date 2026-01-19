< sekcia Ekonomika
SOPK podporila podpis jadrovej dohody s USA
Fico sa v sobotu 17. januára stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho súkromnom sídle Mar-a-Lago na Floride.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Návštevu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v USA označil predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók za príklad presadzovania politiky „na štyri svetové strany“. SOPK to uviedla na sociálnej sieti Facebook.
„Považoval za správne, že slovenskí predstavitelia sa stretávali s vrcholovými svetovými predstaviteľmi, že boli akceptovaní na týchto rokovaniach a verí, že otvárali aj témy s dosahom na Slovenskú republiku a najmä na ekonomiku,“ uviedla komora v stanovisku. Mihók zároveň doplnil, že význam tejto politiky videl v tom, že Slovensko myslelo globálne a tento prístup využívalo v prospech krajiny, jej občanov a hospodárstva.
Fico sa v sobotu 17. januára stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho súkromnom sídle Mar-a-Lago na Floride. Na stretnutí sa zúčastnili aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), prítomný bol aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
V rámci pracovnej cesty do USA Slovensko zároveň podpísalo dohodu o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky, ktorá otvára cestu k dodávke nového jadrového bloku v lokalite Jaslovské Bohunice firmou Westinghouse.
Opozícia cestu a podpis kritizovala. Progresívne Slovensko označilo stretnutie za „najdrahšiu fotku“ v súvislosti s plánovanou jadrovou investíciou. Kresťanskodemokratické hnutie síce podpis dohody uvítalo, nerozumie však, prečo k nemu došlo až teraz, a tvrdí, že premiér zdržal proces kvôli fotografii s americkým prezidentom. Hnutie Slovensko dohodu spochybnilo, varovalo pred zadlžením a tvrdí, že nový jadrový zdroj krajina nepotrebuje.
