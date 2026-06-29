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Kostolný: Politika si v súčasnosti osobuje právo diktovať ekonomike
Koncepcia vlády SR o presadzovaní politiky spolupráce na všetky štyri svetové strany má podľa komory slabiny.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Súčasná situácia je charakteristická tým, že politika si osobuje právo diktovať ekonomike, nezmyselne a bez analýzy vplyvu presadzovať mocensky projekty, ktoré sú v rozpore so záujmami ľudí a podnikateľov a ktoré prinášajú bezpečnostnú neistotu a rozvracajú efektívnosť a konkurencieschopnosť ekonomík. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) jej podpredseda Július Kostolný.
Koncepcia vlády SR o presadzovaní politiky spolupráce na všetky štyri svetové strany má podľa komory slabiny. Rozdelenie kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi v oblasti zahraničnej politiky a obchodu je odlišné. Kým spoločná obchodná politika je vo výlučnej právomoci EÚ, zahraničná a bezpečnostná politika síce zostáva v kompetencii jednotlivých členských štátov s vlastnou suverenitou, no s povinnosťou koordinovať svoje kroky na európskej úrovni. Pri rozhodovaní platí princíp konsenzu. Tento kompetenčný nesúlad prináša v reálnom živote vážne problémy, najmä keď záujmy veľkých krajín v EÚ sa líšia od záujmov malých krajín. Navyše v EÚ rastie tlak na zrušenie práva veta aj v tejto oblasti.
Kostolný poznamenal, že zahraničné nadnárodné spoločnosti, ktoré podnikajú v SR, sú kontrolované materskými firmami, pričom tvoria 67-percentný podiel na celkovom exporte SR. Malé a stredné slovenské podniky, z ktorých viac ako polovica má zahraničného spoločníka alebo partnera, zabezpečujú asi 26 až 29 % exportu.
Firmy, v ktorých sú hlavnými akcionármi cudzinci, vytvárajú podľa neho viac ako 52 % pridanej hodnoty a zamestnávajú takmer 30 % všetkých zamestnancov. V oboch prípadoch je to tretí najvyšší podiel v EÚ.
Doplnil, že naviac z celkového exportu SR (111 miliárd eur v roku 2025) smeruje 78 % do krajín EÚ a takmer 85 % do Európskeho hospodárskeho priestoru. Z celkového dovozu (108 miliárd eur v roku 2025) pochádza 63 % z krajín EÚ. Zahraničné subjekty ovládajú takmer 50 % základného imania vo firmách na Slovensku.
„Tieto údaje naznačujú, že vládna zahraničná politika na všetky štyri svetové strany naráža na skutočnosť, že rozhodujúce podnikateľské subjekty v SR sú vo vlastníctve zahraničného kapitálu, ktorých materské firmy majú svoje vlastné komoditné a teritoriálne stratégie a nemusia vždy korešpondovať so zámermi vlády SR. Väčšina zostávajúcich slovenských malých a stredných podnikov nemá potenciál túto politiku presadiť do reálneho podnikateľského života,“ zdôraznil Kostolný.
„SOPK sa domnieva, že hlavný dôraz vlády SR pri presadzovaní politiky na všetky štyri svetové strany by mal smerovať do uplatnenia tejto koncepcie do stratégie EÚ, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie dostupnosti lacných energetických komodít, zrušenia sankcií, korekcie zelenej politiky, ale hlavne o zabezpečenie uvoľnenia napätia a o návrat systému kolektívnej bezpečnosti vo svete,“ dodal podpredseda SOPK.
Koncepcia vlády SR o presadzovaní politiky spolupráce na všetky štyri svetové strany má podľa komory slabiny. Rozdelenie kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi v oblasti zahraničnej politiky a obchodu je odlišné. Kým spoločná obchodná politika je vo výlučnej právomoci EÚ, zahraničná a bezpečnostná politika síce zostáva v kompetencii jednotlivých členských štátov s vlastnou suverenitou, no s povinnosťou koordinovať svoje kroky na európskej úrovni. Pri rozhodovaní platí princíp konsenzu. Tento kompetenčný nesúlad prináša v reálnom živote vážne problémy, najmä keď záujmy veľkých krajín v EÚ sa líšia od záujmov malých krajín. Navyše v EÚ rastie tlak na zrušenie práva veta aj v tejto oblasti.
Kostolný poznamenal, že zahraničné nadnárodné spoločnosti, ktoré podnikajú v SR, sú kontrolované materskými firmami, pričom tvoria 67-percentný podiel na celkovom exporte SR. Malé a stredné slovenské podniky, z ktorých viac ako polovica má zahraničného spoločníka alebo partnera, zabezpečujú asi 26 až 29 % exportu.
Firmy, v ktorých sú hlavnými akcionármi cudzinci, vytvárajú podľa neho viac ako 52 % pridanej hodnoty a zamestnávajú takmer 30 % všetkých zamestnancov. V oboch prípadoch je to tretí najvyšší podiel v EÚ.
Doplnil, že naviac z celkového exportu SR (111 miliárd eur v roku 2025) smeruje 78 % do krajín EÚ a takmer 85 % do Európskeho hospodárskeho priestoru. Z celkového dovozu (108 miliárd eur v roku 2025) pochádza 63 % z krajín EÚ. Zahraničné subjekty ovládajú takmer 50 % základného imania vo firmách na Slovensku.
„Tieto údaje naznačujú, že vládna zahraničná politika na všetky štyri svetové strany naráža na skutočnosť, že rozhodujúce podnikateľské subjekty v SR sú vo vlastníctve zahraničného kapitálu, ktorých materské firmy majú svoje vlastné komoditné a teritoriálne stratégie a nemusia vždy korešpondovať so zámermi vlády SR. Väčšina zostávajúcich slovenských malých a stredných podnikov nemá potenciál túto politiku presadiť do reálneho podnikateľského života,“ zdôraznil Kostolný.
„SOPK sa domnieva, že hlavný dôraz vlády SR pri presadzovaní politiky na všetky štyri svetové strany by mal smerovať do uplatnenia tejto koncepcie do stratégie EÚ, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie dostupnosti lacných energetických komodít, zrušenia sankcií, korekcie zelenej politiky, ale hlavne o zabezpečenie uvoľnenia napätia a o návrat systému kolektívnej bezpečnosti vo svete,“ dodal podpredseda SOPK.