SOPK: Postup voči Klubu 500 ohľadom dovozu plynu a ropy je neprimeraný

Bratislava 14. júna (TASR) - Podnikateľský sektor je dlhodobo atakovaný, obviňovaný a kriminalizovaný, pritom sa zabúda na to, že je to práve podnikateľský sektor, ktorý zabezpečuje riadne ekonomické a sociálne fungovanie štátu. V stanovisku k medializovanému dožiadaniu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) adresovanému Klubu 500 ohľadom dovozov ruského plynu, ropy a ďalších surovín to konštatuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).



"Takýto postup zo strany vyšetrovateľa voči organizácii, ktorá zastrešuje najväčších slovenských podnikateľov najmä v oblasti priemyslu, je z nášho hľadiska neprimeraný a nemiestny," vyhlásila komora s tým, že toto dožiadanie považuje za najnovší atak na podnikateľský sektor.



Úlohou podnikateľov je podľa SOPK zabezpečiť riadne fungovanie firiem, zamestnávanie ľudí a platenie daní. "Toto všetko sa musí diať pri rešpektovaní zákonov Slovenskej republiky a medzinárodných dohôd, čo naše firmy plne rešpektujú," zdôraznila komora.



Pripomína, že nákup surovín je základný predpoklad fungovania priemyselných podnikov, bez nich by firmy neboli schopné vyrábať, predávať, zamestnávať a v konečnom dôsledku odvádzať dane do štátneho rozpočtu. Žiadna firma podľa komory nekupuje ropu a plyn z Ruska priamo, ale tieto suroviny zabezpečuje štát prostredníctvom štátnych firiem na základe medzinárodných dohôd.



"Tou najhoršou vecou pre každú ekonomiku je, keď ju začne ovládať politika. V žiadosti NAKA adresovanej Klubu 500 cítime silný politický akcent, pričom podľa nás akurát odvádza podnikateľov od ich hlavnej úlohy, tzn. vyrábať, predávať, zamestnávať a sanovať štát," tvrdí SOPK.



"Vyjadrujeme plnú podporu Klubu 500, s ktorým má SOPK veľmi dobré vzťahy, s ktorým koordinuje mnohé stanoviská a pripomienky k legislatíve, ale aj pri konkrétnych rokovaniach s vládou Slovenskej republiky," dodáva v stanovisku komora.



Vyšetrovateľ NAKA preveruje trestné oznámenie podané fyzickou osobou vo vzťahu k trestnému činu financovania terorizmu a založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, potvrdil medializované informácie začiatkom júna hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Vyšetrovateľ požiadal o poskytnutie súčinnosti aj Klub 500 s "cieľom zistiť skutkový stav veci tak, aby o ňom neboli dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie".



Zo žiadosti polície vyplýva, že peniaze z predaja plynu či ropy môžu podľa trestného oznámenia slúžiť Ruskej federácii na vedenie vojny proti Ukrajine, kde sú páchané vojnové trestné činy a terorizmus. Vyšetrovateľ požiadal Klub 500, ale aj ďalšie subjekty, aby sa k tomu vyjadrili. Polícia zdôraznila, že v žiadnom prípade nejde o kriminalizovanie významných slovenských podnikateľov, ale o štandardné preverovanie trestného oznámenia.