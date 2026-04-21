SOPK: Potenciál na spoluprácu medzi Luxemburskom a Slovenskom existuje

Peter Mihók, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók prijal v utorok predsedu Poslaneckej snemovne Luxemburského veľkovojvodstva Clauda Wiselera. Hlavnou témou jeho návštevy na Slovensku je záujem prehĺbiť partnerstvá a spoluprácu medzi oboma krajinami, najmä vzhľadom na ich pozíciu menších štátov v EÚ. Informovala o tom SOPK.

Luxembursko sa podľa Wiselera snaží diverzifikovať svoje partnerstvá za hranice tradičných spoluprác s Belgickom, Francúzskom a Nemeckom. Jeho cieľom je nadviazať „ľudské partnerstvá“ a spoluprácu s podobnými krajinami ako Slovensko. Na to je potrebné nadviazať osobné kontakty, spoznať ľudí a získať priame informácie.

Slovensko a Luxembursko majú tradične dobré vzťahy tak v politickej, ako aj ekonomickej rovine, hoci ide o dve rozdielne krajiny. Luxembursko patrí z hľadiska príjmov na hlavu obyvateľa, z hľadiska ekonomickej výkonnosti medzi najúspešnejšie krajiny nielen v EÚ, ale aj v globálnom meradle. Slovensko sa síce pohybuje v inej rovine, ale podľa predsedu SOPK sú obe krajiny vždy schopné nájsť spoločnú reč pri spoločných ekonomických záujmoch.

Mihók a Wiseler sa zhodli, že potenciál na spoluprácu medzi Luxemburskom a Slovenskom existuje. „Nie sme najväčšia krajina EÚ, takže sa musíme porovnávať s krajinami, ktoré sú nám veľkosťou podobné,“ konštatoval Wiseler. A nielen porovnávať sa, ale aj spolupracovať a zaujať spoločné pozície v európskych inštitúciách, dodal.

„Dôležitá podľa mňa, a o tom sme veľmi debatovali s pánom predsedom parlamentu, je európska politika. Ako ju malé krajiny môžu ovplyvňovať. Lebo veľké krajiny majú vždy svoje veľké záujmy a snažia sa ich presadiť. Či už ide o Nemecko, Francúzsko, Taliansko alebo všetkých lídrov Európskej únie. Menšie krajiny sú v trošku inej pozícii. Myslím si, že sme našli dobrý súzvuk, že možno niekedy by bola aj tá spolupráca v politickej rovine vhodnejšia a výhodnejšia, aby sme sa toľko neprispôsobovali práve týmto veľkým krajinám a ich záujmom, ale povedali, že Európa, to sme aj my malí,“ vysvetlil Mihók.

Luxembursko podľa Wiselera už spolupracuje s krajinami Beneluxu pri presadzovaní spoločných záujmov. Verí zároveň, že prostredníctvom partnerstiev s inými malými a stredne veľkými krajinami bude možné získať väčší vplyv. „Európske záležitosti sa rýchlo menia, a preto menšie krajiny musia jasne artikulovať svoje možnosti a príležitosti,“ pripomenul. Zdôraznil tiež, že pre budovanie vzťahov a vzájomnú pomoc je dôležitý častý a osobný dialóg s politickými predstaviteľmi.

Luxembursko sa dlhodobo pohybuje v prvej desiatke krajín investujúcich na Slovensku. Hlavný podiel investícií pripadá na portfóliové investície. Na Slovensku pôsobí viac ako 350 firiem s luxemburským kapitálom. Medzi najznámejšie patria Universal Media Corporation, Swiss Re, Delphi, IEE Sensing, DS Smith, Goodman Slovakia, IAC Group, Deltrian.
Neprehliadnite

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku