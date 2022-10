SOPK požaduje od vlády, aby sa sústredila na ekonomické problémy

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) požaduje od vlády SR, aby sa v prvom rade sústredila na ekonomické problémy, hľadala cesty, ako minimalizovať nepriaznivé externé dosahy a posúvala SR na cestu progresívneho hospodárskeho vývoja. Vyplýva to z vyhlásenia predstavenstva SOPK k súčasnej ekonomickej situácii na Slovensku. Vyhlásenie predstavenstvo komory poslalo aj najvyšším ústavným činiteľom a predsedom parlamentných politických strán.



Vláda by si podľa komory mala uvedomiť, že problémy obyvateľstva a firiem sa musia riešiť paralelne, lebo ide o spojené nádoby. Keď sa odstaví časť ekonomiky, priemyslu či služieb, odstaví sa aj každodenný život. Pre podnikateľskú sféru nie je akceptovateľný dnešný stav, keď na schôdzu parlamentu je pripravených 180 legislatívnych návrhov, z ktorých je 80 poslaneckých návrhov bez štandardného prerokovania.



Vo vzťahu k EÚ je podľa SOPK potrebné nečakať len na jej rozhodnutie, ale pripravovať vlastné riešenia, ako to už robí väčšina členov a zároveň vlastný prístup a s ním spojené návrhy posúvať do Bruselu.



Podľa obchodnej a priemyselnej komory je nepochopiteľné neriešenie obrovského problému, ktorý vznikol v dôsledku toho, že burza generuje ceny ničiace ekonomiku členských krajín a nie sú prijaté adekvátne riešenia na nápravu.



Podľa SOPK dnešná prax devastuje ekonomiku Slovenska, nie na základe jeho slabých ekonomických výsledkov, ale zavedením systému obchodovania s jeho produkciou. Obdobne je v záujme Slovenska počas tohto kritického obdobia dočasne prerušiť obchodovanie s emisnými povoleniami, ktoré prispievajú k zvýšeniu cien energií.



SOPK požaduje od vlády SR, aby urýchlene predstavila koncepčnú predstavu, a to po diskusii s podnikateľským sektorom, ako čeliť dôsledkom vysokej inflácie a osobitne extrémne vysokých cien energií hroziacim recesiou minimálne v budúcom roku. Táto predstava riešenia problému vysokých cien energií by mala byť podľa komory súčasťou národnej stratégie komplexnej bezpečnosti v jednotlivých segmentoch ekonomiky.



Zároveň je podľa SOPK nevyhnutné, aby vláda hrala oveľa aktívnejšiu politiku voči Bruselu a jednoznačne akcentovala potreby Slovenskej republiky ako jednej z plnohodnotných členských krajín.