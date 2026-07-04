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SOPK: Slovensko nebude môcť byť úspešné so súčasným daňovým systémom
Uviedol to tento týždeň na tlačovej konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Slovensko nebude môcť byť úspešné so súčasným odvodovým a daňovým systémom, je nutné jeho zjednodušenie a zníženie zaťaženia podnikania. Uviedol to tento týždeň na tlačovej konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) predseda Ekonomického výboru SOPK Ladislav Vaškovič.
„Opatrenia navrhované v tzv. prorastovom balíku a bohužiaľ aj v obdobných materiáloch tejto aj predchádzajúcich vlád nemôžu v žiadnom prípade zásadne zlepšiť podmienky na podnikanie na Slovensku, keďže neriešia podstatné problémy štrukturálneho charakteru, na ktoré upozorňujú členovia SOPK,“ priblížil.
Máloktorý politik si podľa neho uvedomuje, že ak chce Slovensko napredovať vo zvyšovaní kvality života vlastných občanov, potrebuje k tomu výkonnú a flexibilnú ekonomiku schopnú generovať prostriedky na plnenie dnes v Európe štandardných sociálnych podmienok pre kvalitný život.
„Dnes ani v koaličnej zostave a asi ešte menej u opozičných politikov sa nedá rozoznať politik, prípadne názorovo jednotná skupina ekonomicky a manažérsky schopných politikov, ktorá by priniesla zvrat a priniesla v krátkom čase reformu podmienok na podnikanie v súlade s najnovšími trendmi,“ upozornil.
Slovensko musí podľa neho ísť cestou maximálnej podpory malého a stredného podnikania, cestou podpory najnovších inovačných prístupov vrátane umelej inteligencie, k čomu potrebuje špičkových absolventov domáceho vzdelávacieho systému. Z toho plynie potreba zásadného zvýšenia požiadaviek na vzdelávací systém a neodkladať kroky, ktoré sú už dlhodobo potrebné a navyše zreteľné.
„Treba začať taktiež celospoločenskú diskusiu o racionalizácii verejnej správy spolu so zmenou územného usporiadania. Bez jeho racionálneho usporiadania nemôže Slovensko v medzinárodnej súťaži uspieť s takýmto balastom nákladov a sťažením riadenia v porovnaní s inými krajinami,“ dodal Vaškovič.
„Opatrenia navrhované v tzv. prorastovom balíku a bohužiaľ aj v obdobných materiáloch tejto aj predchádzajúcich vlád nemôžu v žiadnom prípade zásadne zlepšiť podmienky na podnikanie na Slovensku, keďže neriešia podstatné problémy štrukturálneho charakteru, na ktoré upozorňujú členovia SOPK,“ priblížil.
Máloktorý politik si podľa neho uvedomuje, že ak chce Slovensko napredovať vo zvyšovaní kvality života vlastných občanov, potrebuje k tomu výkonnú a flexibilnú ekonomiku schopnú generovať prostriedky na plnenie dnes v Európe štandardných sociálnych podmienok pre kvalitný život.
„Dnes ani v koaličnej zostave a asi ešte menej u opozičných politikov sa nedá rozoznať politik, prípadne názorovo jednotná skupina ekonomicky a manažérsky schopných politikov, ktorá by priniesla zvrat a priniesla v krátkom čase reformu podmienok na podnikanie v súlade s najnovšími trendmi,“ upozornil.
Slovensko musí podľa neho ísť cestou maximálnej podpory malého a stredného podnikania, cestou podpory najnovších inovačných prístupov vrátane umelej inteligencie, k čomu potrebuje špičkových absolventov domáceho vzdelávacieho systému. Z toho plynie potreba zásadného zvýšenia požiadaviek na vzdelávací systém a neodkladať kroky, ktoré sú už dlhodobo potrebné a navyše zreteľné.
„Treba začať taktiež celospoločenskú diskusiu o racionalizácii verejnej správy spolu so zmenou územného usporiadania. Bez jeho racionálneho usporiadania nemôže Slovensko v medzinárodnej súťaži uspieť s takýmto balastom nákladov a sťažením riadenia v porovnaní s inými krajinami,“ dodal Vaškovič.