SOPK: Trnavská regionálna komora vstupuje do nového roka činnosti

Trnava 9. marca (TASR)- Trnavská regionálna komora (TT RK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) plánuje v roku 2023 pokračovať v naštartovaných aktivitách vlaňajška, zabezpečovať úlohy, ktoré vychádzajú z jej pôsobnosti danej zákonom a zaoberať aktuálnymi otázkami súvisiacimi s činnosťou SOPK. Jej valné zhromaždenie sa vo štvrtok konalo v Trnave, informovala o tom riaditeľka TT RK Eva Tománková.



Aktuálne otázky v regióne chce riešiť cez prácu v odborných sekciách. V TT RK pracujú agro-potravinárska sekcia, dopravy, elektrotechnická, výrobcov obranného priemyslu. Podľa plánu aktivít sekcie budú koordinovať záujmy podnikateľskej sféry pri posudzovaní základných koncepčných materiálov štátnych orgánov v ekonomickej oblasti, návrh právnych predpisov a spracovávať vlastné návrhy na riešenie problémov pre zlepšenie podnikateľského prostredia a podmienok pre rozvoj podnikania. Hlavnou činnosťou bude aj podpora exportnej politiky. TT RK bude rozvíjať spoluprácu s partnerskými komorami v zahraničí a na Slovensku, hlavne so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou i so zahraničnými inštitúciami v rámci spolupráce na projektoch.



Vo vzťahu k štátnej správe a samospráve na regionálnej a miestnej úrovni bude komora prostredníctvom svojich regionálnych štruktúr úzko spolupracovať pri tvorbe a realizácii podnikateľského prostredia v regiónoch SR. V tejto súvislosti bude TT RK naďalej spolupracovať so Slovenskou bankovou asociáciou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenskou živnostenskou komorou a ďalšími vrátane klastrov, vysokých a stredných odborných škôl. Na rok 2023 sú pripravené viaceré vzdelávacie aktivity, medzi nimi témy ako Obchod s Čínou po pandémii COVID-19, Digitálny marketing pre zvýšenie predaja či Rast firmy vďaka sociálnym sieťam. K začiatku tohto roka mala TT RK 72 členov.