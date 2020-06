SOPK upozorňuje vládu na hrozby prijatia programu obnovy EÚ

Bratislava 10. júna (TASR) – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) upozorňuje vládu SR na úskalia, ktoré Slovensku hrozia prijatím programu obnovy EÚ pre budúce generácie v objeme 750 miliárd eur. Médiá o tom informoval predseda komory Peter Mihók, ktorý v liste adresovanom premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) konštatuje, že vláda si musí ujasniť, či prijatím programu Slovensko speje k ďalšej federalizácii EÚ alebo či si chce Slovensko zachovať v strategických otázkach samostatnosť v rozhodovaní.



Komora pripomína záväzok Slovenska podieľať sa na splácaní pôžičiek tých krajín, ktoré nebudú schopné plniť svoje finančné záväzky po roku 2028, ktorých výšku dnes nie je možné identifikovať. „Na zabezpečenie návratnosti pôžičky v sume 750 miliárd eur, ktoré si Európska komisia (EK) zaobstará na finančných trhoch, dôjde k zadlženiu budúcich generácií až do roku 2058, možno aj dlhšie,“ zdôraznila komora.



„Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia a nedočerpanie značných financií z európskych fondov vníma SOPK situáciu ako vážnu a očakáva skorú prípravu a jasnú predstavu, kam budú smerovať a ako sa budú finančné zdroje z fondu obnovy a odolnosti Európskej únie na Slovensku využívať,“ dodala SOPK.



Komora odporúča vláde pripraviť návrh štrukturálnych reforiem v čo najkratšom čase tak, aby bolo možné čerpať peniaze z fondu obnovy čo najskôr. „Časť alokovaných finančných prostriedkov by mala byť použiteľná aj na pokrytie reálnych potrieb hospodárstva SR,“ dodáva komora. Takisto odporúča bližšie definovať poplatky za možnosť podnikania veľkých korporácií na trhu EÚ a ďalšie navrhované zdroje budúcich príjmov Európskej komisie (EK).



Komora tiež upozorňuje na veľmi krátky čas na predloženie reformných projektov – prvý návrh má byť schvaľovaný už v apríli 2021. „Napriek argumentom Komisie ide o zadlžovanie budúcich generácií. Začiatok splácania je až v roku 2028 do roku 2058, teda v čase, keď sa vymení vedenie EK a zloženie Európskeho parlamentu,“ kritizuje tiež komora.



SOPK si takisto myslí, že východiská pre rozdelenie finančných prostriedkov podľa nezamestnanosti či HDP v minulých rokoch nie sú adekvátne. Odporúča tiež stanoviť jasné a kontrolovateľné kritériá na čerpanie peňazí a zamerať sa na efektívne využitie a merateľnú návratnosť.