SOPK v Košiciach má nové vedenie, upozorňuje aj na dôsledky krízy

Košice 4. apríla (TASR) - Novým predsedom Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (KRK SOPK) bude nasledujúcich päť rokov Marek Kozlay, ktorý pôsobí v oblasti elektroenergetiky. Koncom marca o tom rozhodlo valné zhromaždenie. Zvolilo aj troch podpredsedov a ďalších deväť členov predstavenstva. TASR o tom informovala riaditeľka KRK SOPK Monika Kočiová.



Podľa nej boli do predstavenstva zvolení kvalifikovaní reprezentanti zastupujúci širokú škálu priemyselných odvetví, menšie, stredné i veľké podniky, ako aj zástupcovia stredného odborného školstva a univerzity. Podpredsedami predstavenstva sa stali doterajší predseda predstavenstva Igor Cap, ďalej Igor Lukáč a Alexander Zemančík.



Kozlay po zvolení do funkcie upozornil na riziká spojené s nastupujúcou energetickou krízou a jej dôsledkami na priemysel, ktorá akcelerovala v súvislosti s vojnou na Ukrajine a výrazne obmedzila dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Zároveň vyzdvihol dôležitosť aktívne tlmočiť jej dosah na priemysel a potrebu flexibilne v spolupráci so štátom na túto situáciu reagovať. KRK SOPK pripomenula, že firmy na východe Slovenska sú naviazané na obchod či už s Ukrajinou alebo s Ruskou federáciou v oveľa vyššej miere ako zvyšok Slovenska.



Úlohy KRK SOPK vidí Kozlay aj pri presadzovaní adresnej podpory mladých a kvalifikovaných ľudí. „Taktiež je tu obrovský potenciál univerzít na území nášho mesta a výzva ešte viac ich otvoriť svetu a prepojiť s praxou. Výrazný synergický efekt vidím v spolupráci univerzít s miestnymi malými a strednými podnikateľmi a komunálnou sférou,“ povedal s tým, že ide o jednu z možností, ako stimulovať vznik rôznych inovácií či startupov. Za dôležité považuje využitie miestnych obnoviteľných zdrojov energie a podporu prísunu nových technológií aj do tradičných odvetví.



Na potrebu prepojenia politiky s ekonomikou a dôležitosť medzisektorovej spolupráce počas valného zhromaždenia apelovalo aj vedenie mesta Košice. Podľa neho by Košice nemali mať len imidž kultúrnej a cestovnej destinácie, ale aj miesta, kde sa oplatí priniesť svoj biznis. V súvislosti s budovaním novej značky mesta už poverilo aj nového splnomocnenca pre spoluprácu s podnikateľským sektorom, a to Martina Mudráka.



V nadväznosti na bilanciu roka 2021 označil za dôležitú úlohu SOPK jej predseda Peter Mihók zvýšenie kyberbezpečnosti, keďže pandémia priniesla aj urýchlenie zmien najmä v oblasti digitalizácie a informatizácie.