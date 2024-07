Priemyselná komora: Slovensko sa prestalo približovať k priemeru EÚ

Bratislava 29. júla (TASR) - Slovensko sa v súčasnosti nachádza z pohľadu politickej a ekonomickej situácie v nie najľahšom období. V posledných rokoch sa popri zhoršujúcom sa postavení EÚ vo svetovej ekonomike Slovensko prestalo približovať k priemeru Únie pri porovnaní tvorby hrubého domáceho produktu na (HDP) obyvateľa. Konštatovalo to Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v stanovisku k situácii v slovenskej spoločnosti a osobitne ekonomicko-sociálnemu stavu v SR, ktoré poslala premiérovi a ekonomickým ministrom vlády SR.



Členovia SOPK chápu, že súčasná vláda čelí popri iných aj veľkému počtu ekonomických výziev. Má však väčšinu v Národnej rade SR a strany, ktoré ju vytvárajú, majú dlhodobé skúsenosti s riadením krajiny. A aj preto komora spolu s občanmi očakávala, že sa vláda vo väčšej miere bude snažiť o ucelenejšie, rýchlejšie a dôraznejšie obnovenie dlhodobého dynamického rastu ekonomiky nad priemer rastu v EÚ.



Tieto očakávané opatrenia nie je možné podľa názoru členov komory odkladať, keďže aj v ďalších krajinách EÚ, ktoré sú partnermi. ale zároveň aj konkurentmi, sa prijímajú systémové opatrenia na zvýšenie ich hospodárskej výkonnosti.



Základným predpokladom správneho fungovania úspešnej ekonomiky sú podľa SOPK zdravé verejné financie. Je len ťažko pochopiteľné nízke tempo konsolidácie, absencia jasných zámerov, ako znižovať výdavky aj na strane verejného sektora, absencia jasného líderstva tých, ktorí musia dnes presadzovať v ekonomike niekedy aj nepopulárne opatrenia.



"Osobitným problémom je jednoznačná nutnosť zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku. Nie je možné zmieriť sa so situáciou, keď sa v zahraničných i domácich hodnoteniach dlhodobo konštatuje v lepšom prípade stagnácia v tejto oblasti, prípadne zhoršenie hodnotenia podmienok na podnikanie," zdôraznila komora.



Príčiny nedostatočného čerpania zdrojov EÚ vrátane prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR sú podľa komory spojené so stálymi zmenami systému, jeho prebyrokratizovaním, nadmerným "goldplatingom", prílišnou centralizáciou a ďalšími. Tieto negatíva sú ešte často sprevádzané neefektívnym zameraním smerovania fondov.



Rovnako dlho sú známe problémy na trhu práce a aj navrhované riešenia. Treba riešiť nové problémy, ako je únik kvalifikovanej pracovnej sily, prípadne absolventov stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania do vyspelejších krajín EÚ bez kompenzácie.



Stav domácej infraštruktúry vo všeobecnosti a dopravnej osobitne je podľa komory často tristný, neznesie porovnanie s tempami výstavby nielen v rámci EÚ, ale ani s krajinami na nižšej ekonomickej úrovni ako je Slovensko. Osobitným problémom je neadekvátne preceňovanie ekologických názorov v protiklade so záujmami ekonomického rozvoja.



SOPK je presvedčená, že nízke tempo zavádzania takých žiaducich zmien v ekonomike je zapríčinené aj tým, že chýba ucelená koncepcia najnutnejších krokov, ktoré treba uskutočniť v najbližších mesiacoch tohto roka v spomínaných oblastiach. Komora je pripravená rokovať o týchto problémoch s vládou a aj s príslušnými ministrami.