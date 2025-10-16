< sekcia Ekonomika
Obchodná komora varuje pred stagnáciou ekonomiky a navrhuje zmeny
Komora tiež kritizovala tretí konsolidačný balík vlády.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovenská ekonomika dnes prežíva jedno z najťažších období vo svojej histórii. Veľká časť podnikateľských subjektov stagnuje, stúpa počet bankrotov a väčšia časť firiem žije iba vďaka rezervám z predchádzajúceho obdobia. Vo štvrtok na to upozornila Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a zároveň navrhla viacero zmien, ktorými by mohla vláda podporiť konkurencieschopnosť a prosperitu podnikateľského sektora.
„Ide najmä o korekciu vysokého daňovo-odvodového zaťaženia firiem, ktoré je teraz navyše doplnené o konsolidačný mix vyšších daní, vysoké ceny vstupov, najmä energetických komodít a materiálov,“ uviedlo predsedníctvo SOPK v stanovisku zaslanom prezidentovi SR, predsedovi Národnej rady SR, predsedovi vlády SR, ministrovi financií a predsedom všetkých parlamentných strán.
Problémami našej ekonomiky sú podľa SOPK nezmyselne vysoká byrokratizácia v rozhodovacích procesoch štátu a regiónov, vysoké náklady štátu, miest a obcí, zlé manažovanie využívania európskych fondov, ale aj prílišný rezortizmus a málo ohľaduplnej spolupráce medzi ministerstvami.
Komora tiež kritizovala tretí konsolidačný balík vlády. Ten je podľa SOPK presne definovaný len voči podnikateľom a obyvateľstvu a vládne škrty sú zatiaľ iba na úrovni jednej tretiny deklarovaných úspor.
Predstavenstvo SOPK navrhlo, aby sa vláda venovala príprave reálnej hospodárskej koncepcie SR maximálne na tri roky. „Absolútne treba vynechať stratégiu do 2040, pretože to je skôr literárna fikcia než reálna orientácia v súčasnej dynamicky sa meniacej situácii,“ zdôraznila komora. Prioritou musí byť pritom orientácia na udržanie a rozvoj konkurencieschopnosti výrobných firiem krajiny. SOPK vláde pripomenula, že peniaze sa musia najskôr zarobiť a až potom užívať.
Rovnako je podľa komory nevyhnutné venovať pozornosť podpore IT sektora, najmä implementácii umelej inteligencie, zrušiť plánovaný rast dane z príjmov fyzických osôb či prehodnotiť prílišné zameranie na sociálne benefity. „Z pohľadu zamestnávateľa je neudržateľné, že rast miezd je dnes viac ako dvakrát vyšší než rast produktivity práce,“ upozornila komora.
V rámci EÚ by podľa SOPK mala vláda jednoznačne presadzovať záujmy Slovenska v oblasti energetickej bezpečnosti minimálne na obdobie päť až desať rokov. To podľa komory znamená nepodporovať sankcie, ktoré túto bezpečnosť ohrozujú a neponúkajú žiadne adekvátne náhrady. V spolupráci s ďalšími krajinami by vláda mala tiež iniciovať diskusiu o celoeurópskej spolupráci vedúcej k zastaveniu poklesu váhy Európskej únie na celosvetovej ekonomike, obchode a investíciách.
I keď SOPK jednoznačne neodmietla Green Deal, je podľa nej potrebné prehodnotiť emisné povolenky ETS 1 a ETS 2, zákaz spaľovacích motorov, uhlíkovú daň či sankčné clá. Vo všetkých energetických podnikoch, kde má vláda rozhodujúcu alebo blokačnú majetkovú účasť, je žiadúce zamedziť využívanie priekupníkov, pretože to je jeden z dôvodov vysokých cien energií.
„SOPK oceňuje snahu vlády SR ozdraviť verejné financie, súčasne však v rámci prijatých opatrení nepociťuje zo strany exekutívy dostatočnú podporu podnikania. V tejto hektickej dobe, keď sa svet mení za pochodu, SOPK nechce byť iba kritikom vládnych krokov. Chceme byť aktívnym prvkom pri hľadaní spoločných riešení. K tomu očakávame zo strany vlády väčšiu ochotu s nami komunikovať, tak ako to bolo bežné v minulosti,“ dodala komora.
